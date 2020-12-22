"Дом-2" не закрывается? Появились интересные слухи про скандальное шоу

18 декабря в сети появилась информация, что российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается. 16 лет проект выходил в эфир на канале ТНТ.

Новость о закрытии «Дома 2» разлетелась с бешеной скоростью, и вызвала двоякие чувства у зрителей. Поклонники шоу – расстроились, а те, кому программа поднадоела, считают закрытие шоу лучшим подарком в уходящем году.

Но, скорее всего, это просто пиар-ход для поднятия рейтинга. Об этом сообщает телеграмм-канал Звездач.

30 декабря на канале ТНТ выйдет финальный эпизод проекта. Однако, 15 февраля съемки шоу возобновятся, но уже для другого канала. То есть, «Дом 2» закрывается только для канала ТНТ.

"Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала «ДОМ-2», где жизнь «клевых ребят» будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн" – говорится в сообщении.

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