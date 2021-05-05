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"Хватит гадать": после дня рождения Киркорова в сети определились с его ориентацией (фото и видео)

"Хватит гадать": после дня рождения Киркорова в сети определились с его ориентацией (фото и видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Когда человек успешен и популярен, то к нему всегда приковано особое внимание со стороны прессы, так и их поклонников. А если это мужчина, да еще одинокий, то вокруг него точно появятся новости об его нетрадиционной ориентации.

Под прицел подобных новостей снова попал король российской эстрады Филипп Киркоров. 

После грандиозного празднования его 54-летия, на котором присутствовало множество знаменитостей, в сети появились новые слухи о личной жизни Филиппа Бедросовича, и в частности об его ориентации.

Внимательные пользователи заметили среди гостей артиста заметили парня, который в своем Инстаграм позиционирует себя, как бисексуала, и постит довольно откровенные фото. 

Помимо этого во время фотосессии с участниками группы Little Big, руки Филиппа Киркорова тянулись никак не к ножкам солистки, а к коленке солиста - Ильи Прусикина. 

В комментариях под подобными новостями можно увидеть различные сообщения, как в защиту самого Киркорова, так и наоборот.

 

Ранее, "Телеграф" сообщал, как "король" эстрады отметил свое день рождение.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Филипп Киркоров, Певец.
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