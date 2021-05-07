"Для хайпа?!" Регина Тодоренко разозлила фанов, выложив фото Топалова в больнице

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее раскритиковала шоу "Холостяк", постоянно делится со своими поклонниками фото и видео из личной и профессиональной жизни, и практически никогда не утаивает того, что могло бы вызвать слухи или другие подобные последствия. Но не в этот раз.

В четверг, 6 мая, бывшая участница украинской группы Real O опубликовала в Инстаграме больничное фото своего супруга, российского исполнителя Влада Топалова.

"Слава Богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости,В болезни и в здравии. Я с тобой!", - написала Регина, не объяснив, что же на самом деле произошло с 35-летней звездой.

Подписчики певицы обеспокоились состоянием Топалова и пожелали ему скорейшего выздоровления, но были и те, кто заподозрил Тодоренко в намеренном хайпе, ведь она не назвала причину госпитализации своего супруга, а только подняла шумиху вокруг своей персоны.

Некоторые даже предположили, что у Влада аппендицит или язва.

Сториз Инстаграма Влада Топалова:

Напомним, что недавно Регина Тодоренко была раскритикована своими подписчиками за образ Фриды Кало на российском шоу "Маска".