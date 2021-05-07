Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Налоговая амнистия по-украински: одни заплатят налог с заработанного, а другие – с украденного
Налоговая амнистия по-украински: одни заплатят налог с заработанного, а другие – с украденного
Дожди с грозами накроют большую часть Украины: синоптики дали прогноз погоды на пятницу
Дожди с грозами накроют большую часть Украины: синоптики дали прогноз погоды на пятницу
Украина важна для США: американский дипломат высказался о результатах визита Блинкена в Киев
Украина важна для США: американский дипломат высказался о результатах визита Блинкена в Киев
"Добро пожаловать": в начале курортного сезона подход к лиману в Одессе усыпали гвоздями (видео)
"Добро пожаловать": в начале курортного сезона подход к лиману в Одессе усыпали гвоздями (видео)

"Для хайпа?!" Регина Тодоренко разозлила фанов, выложив фото Топалова в больнице

"Для хайпа?!" Регина Тодоренко разозлила фанов, выложив фото Топалова в больнице
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее раскритиковала шоу "Холостяк", постоянно делится со своими поклонниками фото и видео из личной и профессиональной жизни, и практически никогда не утаивает того, что могло бы вызвать слухи или другие подобные последствия. Но не в этот раз.

В четверг, 6 мая, бывшая участница украинской группы Real O опубликовала в Инстаграме больничное фото своего супруга, российского исполнителя Влада Топалова.

"Слава Богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости,В болезни и в здравии. Я с тобой!", - написала Регина, не объяснив, что же на самом деле произошло с 35-летней звездой.

Подписчики певицы обеспокоились состоянием Топалова и пожелали ему скорейшего выздоровления, но были и те, кто заподозрил Тодоренко в намеренном хайпе, ведь она не назвала причину госпитализации своего супруга, а только подняла шумиху вокруг своей персоны.

Некоторые даже предположили, что у Влада аппендицит или язва.

С казачим хором и гигантским тортом имени себя: стало известно, как Киркоров отметил 54-летие (видео)

Сториз Инстаграма Влада Топалова:

Напомним, что недавно Регина Тодоренко была раскритикована своими подписчиками за образ Фриды Кало на российском шоу "Маска".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Влад Топалов, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
02 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взял нож, чтобы напугать: сеть волнуется – не угодит ли в тюрьму участник АТО, убивший одного из нападавших
Взял нож, чтобы напугать: сеть волнуется – не угодит ли в тюрьму участник АТО, убивший одного из нападавших
В Киеве полицейские устроили погоню за лихим курьером на мопеде: видео попало в сеть
В Киеве полицейские устроили погоню за лихим курьером на мопеде: видео попало в сеть
Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
Какой праздник 7 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь