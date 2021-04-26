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"Регина, мы тебя уже потеряли": в сети раскритиковали образ Тодоренко для шоу "Маска"

"Регина, мы тебя уже потеряли": в сети раскритиковали образ Тодоренко для шоу "Маска"
Обновлено 08:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 апреля вышел новый эпизод российской версии шоу "Маска", одной из звездных детективов которого является Регина Тодоренко.

Для каждого выпуска телеведущая примеряет новый образ, вдохновляясь известными личностями. К примеру в этом выпуске Регина "перевоплотилась" в мексиканскую художницу Фриду Кало. Тодоренко дорисовали известную монобровь Кало, заплели косу и надели венок из темных роз.

Снимками в новом образе телеведущая поделилась на свое странице в Инстаграм

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Однако не всем поклонникам Тодоренко этот образ пришелся по вкусу. В комментариях появились замечания, что она перебарщивает со своими "перевоплощениями", да и что с нее уже просто делают клоуна.

"Регина, мы тебя уже потеряли", "Образ ужас", "Перебор с образами", "Кошмар", "Ужас" - пишут в сети.

 

Ранее, "Телеграф" писал, что образ Тодоренко в стиле британской певицы Эми Уайнхаус, поклонники телеведущей приняли более "дружелюбно", засыпав ее комплиментами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 320

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Образ, Телеведущая, Певица, Регина Тодоренко.
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