"Регина, мы тебя уже потеряли": в сети раскритиковали образ Тодоренко для шоу "Маска"

25 апреля вышел новый эпизод российской версии шоу "Маска", одной из звездных детективов которого является Регина Тодоренко.

Для каждого выпуска телеведущая примеряет новый образ, вдохновляясь известными личностями. К примеру в этом выпуске Регина "перевоплотилась" в мексиканскую художницу Фриду Кало. Тодоренко дорисовали известную монобровь Кало, заплели косу и надели венок из темных роз.

Снимками в новом образе телеведущая поделилась на свое странице в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Однако не всем поклонникам Тодоренко этот образ пришелся по вкусу. В комментариях появились замечания, что она перебарщивает со своими "перевоплощениями", да и что с нее уже просто делают клоуна.

"Регина, мы тебя уже потеряли", "Образ ужас", "Перебор с образами", "Кошмар", "Ужас" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что образ Тодоренко в стиле британской певицы Эми Уайнхаус, поклонники телеведущей приняли более "дружелюбно", засыпав ее комплиментами.