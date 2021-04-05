"Эми, ты ли это?": Регина Тодоренко поразила образом в стиле Эми Уайнхаус (фото)

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко является судьей на российском шоу "Маска". Каждый эфир девушка примеряет различные наряды и образы. В новом выпуске программы, которая вышла 4 апреля, Регина предстала в стиле британской певицы Эми Уайнхаус.

На своей странице в Инстаграм Тодоренко опубликовала несколько снимков в этом образе, спросив своих подписчиков, какая Регина им ближе - такая или же милашка.

На первом снимке девушка опубликовала более портретный снимок, а на втором предстала в полный рост, продемонстрировав длинные ноги в ультракоротких шортиках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики телеведущей засыпали ее восторженными отзывами и комплиментами, отметив ее сходство с певицей Эми Уайнхаус.

Ранее, "Телеграф" писал, что Регина Тодоренко раскритиковала популярное реалити-шоу "Холостяк". Телеведущей не нравиться, что в шоу девушек "осматривают, как лошадей".