Бывший муж Бузовой станет отцом в четвертый раз: футболист поделился трогательным семейным фото

Российский футболист и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, которая недавно была госпитализирована в больницу, Дмитрий Тарасов поделился радостной новостью: его супруга Анастасия Костенко беременна.

О том, что пара ждет третьего ребенка, мужчина сообщил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Важнейшая новость этого года! Мы с Алиной ждем ребеночка", - написал счастливый отец, поделившись общим семейным фото с женой и маленькими дочками.

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"Все самое важное сейчас для меня в мире - на этой фотографии", - написала Анастасия в своем посте в Инстаграме, разместив тот же снимок на своей странице.

Дмитрий Тарасов был женат на Ольге Бузовой с 2012 по 2016 гг. Звезда реалити-шоу "Дом-2" очень тяжело переживала развод, причиной которого стала чрезмерная популярность Ольги.

Источник фото: "Узнай все"

От российской модели Анастасии Костенко у футболиста есть две дочери: Милана (2018) и Ева (2020). Также в первом браке с Оксаной Пономаренко у мужчины есть дочь Ангелина (2009).

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Ольга Бузова повторила за Костенко "курортный" пост в соцсети, но позже публикация телеведущей была удалена.