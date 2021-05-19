"С такой мамашей": Дана Борисова попала под волну критики из-за своей дочери

В семье телеведущей Даны Борисовой очередное ЧП. 13-летняя дочь телезвезды Полина пыталась совершить суицид. Девочка нанесла себе порезы в школьном туалете.

Об этом сообщила сама Дана, опубликовав у себя в Instagram-сторис несколько фото и видео со скорой помощи. Также, Борисова показала окровавленную одежду дочери.

Позже телеведущая записала несколько видео, на которых коротко объяснила, что же случилось на самом деле. Оказывается, что подобное случается не впервые. Девочка сейчас госпитализирована в психиатрическую больницу для детей и подростков, и ей уже ничего не угрожает.

В сети сразу же припомнили Дане Борисовой все ее "грешки", и на телеведущую обрушилась волна хейта. Досталось также и самой девочке.

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