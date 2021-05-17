Российская певица влипла в скандал из-за истории с "продажей" имущества Софии Ротару в Крыму

Российская певица Анна Калашникова заявила, что пока она была в Ялте, где была ведущей местной Недели моды, ей успели предложить приобрести выкупить отель артистки Софии Ротару "Вилла София" за 23 миллиона евро.

Отметим, что гостиница сейчас закрыта, а раньше была одной из самых дорогих в Крыму.

Риелтор, который связался с Анной, рассказал, что поскольку из-за пандемии шоу-бизнес терпит убытки, София Михайловна и приняла решение расстаться со своим отелем в Ялте.

Однако, креативный продюсер певицы Светлана Евдокименко опровергла новость о продаже отеля, а то, что риелторы активно занимаются его продажей - лишь слухи. Светлана отметила, что сейчас София Михайловна занимается музыкой и готовит новые песни, а заниматься гостиницей просто нет времени.

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка народной артистки Украины Софии Ротару София похвасталась идеальной фигурой.