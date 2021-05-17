Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)
Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)
Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт
Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт
Отставка Степанова: профильный комитет вынес свой вердикт
Отставка Степанова: профильный комитет вынес свой вердикт
Коронавирусная карта Украины позеленеет: Шмыгаль сделал оптимистичное заявление
Коронавирусная карта Украины позеленеет: Шмыгаль сделал оптимистичное заявление

Российская певица влипла в скандал из-за истории с "продажей" имущества Софии Ротару в Крыму

Российская певица влипла в скандал из-за истории с "продажей" имущества Софии Ротару в Крыму
19:41 Сегодня Телеграф

Российская певица Анна Калашникова заявила, что пока она была в Ялте, где была ведущей местной Недели моды, ей успели предложить приобрести выкупить отель артистки Софии Ротару "Вилла София" за 23 миллиона евро.

Отметим, что гостиница сейчас закрыта, а раньше была одной из самых дорогих в Крыму. 

Риелтор, который связался с Анной, рассказал, что поскольку из-за пандемии шоу-бизнес терпит убытки, София Михайловна и приняла решение расстаться со своим отелем в Ялте. 

Однако, креативный продюсер певицы Светлана Евдокименко опровергла новость о продаже отеля, а то, что риелторы активно занимаются его продажей - лишь слухи. Светлана отметила, что сейчас София Михайловна занимается музыкой и готовит новые песни, а заниматься гостиницей просто нет времени.

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка народной артистки Украины Софии Ротару София похвасталась идеальной фигурой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 408

Все по теме:

Скандал, София Ротару, Певица, Анна Калашникова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Будешь писать кровью&quot;: во Львовской области учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет (видео)
"Будешь писать кровью": во Львовской области учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет (видео)
Новая напасть: на измученную от COVID-19 Индию обрушился смертельный циклон (видео)
Новая напасть: на измученную от COVID-19 Индию обрушился смертельный циклон (видео)
Автомобиль подбросило в воздух: в Киеве пьяный водитель угодил в &quot;болливудское&quot; ДТП и пытался свалить ответственность на жену (видео)
Автомобиль подбросило в воздух: в Киеве пьяный водитель угодил в "болливудское" ДТП и пытался свалить ответственность на жену (видео)
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь