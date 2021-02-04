Черный лебедь: внучка Софии Ротару очаровала идеальной фигурой и грацией (фото)

19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко живет и учится в Америке. Также девушка успешно строит карьеру модели. 3 февраля на своей страничке в Инстаграм девушка поделилась кадрами из новой фотосессии.

София предстала на снимках в черном облегающем боди, которое отлично подчеркнуло точеную фигуру девушки - тонкую талию, пышную грудь, бедра и длинные ноги.

Снимки девушка решила не подписывать, лишь отметив черным сердечком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Комментарии под снимками пестрят положительными отзывами и комплиментами.

"Вау", "Шикарно", "Красивая", "Черный лебедь", "Господи какая же ты красивая слов нет", "Потрясающая фигура" - пишут подписчики.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 21 января София Евдокименко впервые показала своего возлюбленного. Избранником внучки Софии Ротару стал IT-предприниматель из Украины Денис Жаданов.