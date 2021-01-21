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Внучка Софии Ротару впервые показала своего бойфренда (фото)

Внучка Софии Ротару впервые показала своего бойфренда (фото)
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Внучка известной певицы Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко наконец перестала скрывать своего избранника. На своей странице в Инстаграме звездная внучка опубликовала несколько снимков со своим бойфрендом, с которым встречается около года.

Избранник Софии - 32-летний IT-предприниматель из Украины Денис Жаданов. Вместе они проживают в Нью-Йорке.

На снимках пара обнимается и искренно улыбается. Нежные взгляды говорят за их чувства.

"Все, что тебе нужно, это..." – подписала романтические снимки модель, отметив возлюбленного.

Отметим, что такие же снимки появились и на страничке Жаданова.

 
 
 
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Публикация от Denys Zhadanov (@denzhadanov)

Денис Жаданов - молодой украинский IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle, который за десять лет сумел превратить компанию с “офиса на кухне” в одну из самых известных продуктовых компаний мира.

 
 
 
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Ранее, “Телеграф” писал о том, как София Ротару пережила самоизоляцию.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

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Отношения, София Ротару, София Евдокименко.
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