"Устроили цирк": в сети выяснили возможную причину госпитализации Ольги Бузовой

7 мая сеть заполонила новость о госпитализации популярной российской артистки Ольги Бузовой. Певица долго не выходила на связь, что очень обеспокоило ее фанатов.

Позже 35-летняя звезда все же вышла на связь, рассказав, что неважно себя чувствует, плохо отошла от наркоза. Все это она сопроводила видеороликами, на которых предстала в не совсем здоровом виде. Однако причину своей госпитализации она не назвала.

Один из телеграм-каналов опубликовал вероятный диагноз Ольги. И если ему верить, то на самом деле ситуация не такая страшная, как ее "рисует" Бузова. Артистке сделали плановую операцию, и исправили горбинку на носу, которая мешала ей дышать.

Сеть тут же взорвалась негативом и критикой, что знаменитость разыграла трагедию на пустом месте и начала хайпить на своей госпитализации.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети обсуждают странную череду госпитализаций, которая началась после празднования дня рождения Филиппа Киркорова.