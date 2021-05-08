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"Устроили цирк": в сети выяснили возможную причину госпитализации Ольги Бузовой

"Устроили цирк": в сети выяснили возможную причину госпитализации Ольги Бузовой
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 мая сеть заполонила новость о госпитализации популярной российской артистки Ольги Бузовой. Певица долго не выходила на связь, что очень обеспокоило ее фанатов. 

Позже 35-летняя звезда все же вышла на связь, рассказав, что неважно себя чувствует, плохо отошла от наркоза. Все это она сопроводила видеороликами, на которых предстала в не совсем здоровом виде. Однако причину своей госпитализации она не назвала. 

Один из телеграм-каналов опубликовал вероятный диагноз Ольги. И если ему верить, то на самом деле ситуация не такая страшная, как ее "рисует" Бузова. Артистке сделали плановую операцию, и исправили горбинку на носу, которая мешала ей дышать.

Сеть тут же взорвалась негативом и критикой, что знаменитость разыграла трагедию на пустом месте и начала хайпить на своей госпитализации. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети обсуждают странную череду госпитализаций, которая началась после празднования дня рождения Филиппа Киркорова. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 237

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Певица, Ольга Бузова, Госпиталицация.
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