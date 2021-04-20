"А что матрас на себя не намотала?": Ольгу Бузову накрыло волной критики за обнаженный снимок

После расставания со своим возлюбленным, репером Давой (Давид Манукян), российская певица и телеведущая Ольга Бузова все чаще попадает в различные "курьезные" ситуации.

Новую публикацию Оли на ее страничке в Инстаграм также не обошли вниманием ее подписчики, а в особенности хейтеры артистки. Бузова опубликовала обнаженный снимок, в подписи к которому порассуждала о том, как совмещать работу с отдыхом. На откровенном снимке певица предстала, позируя на балконе без белья, лишь прикрывшись белым одеялом.

"Улетаю в дождь, хорошая примета. Всем доброе утро" - подписала снимок Бузова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В комментариях не всем пользователям соцсети понравился снимок артистки, о чем они и написали под фото.

"А что матрас на себя не намотала", "Когда проспалась и готова открывать мир других мужчин", "Почему чтобы подцепить мужика надо оголяться сразу", "У нее что-то совсем фляга засвистела" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров помирились и вместе сходили в кино, после его высказываний на премии "Жара".