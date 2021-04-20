Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
Путин публично назовет цену за отведение войск от границ с Украиной: когда и как это случится
Путин публично назовет цену за отведение войск от границ с Украиной: когда и как это случится
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

"А что матрас на себя не намотала?": Ольгу Бузову накрыло волной критики за обнаженный снимок

"А что матрас на себя не намотала?": Ольгу Бузову накрыло волной критики за обнаженный снимок
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После расставания со своим возлюбленным, репером Давой (Давид Манукян), российская певица и телеведущая Ольга Бузова все чаще попадает в различные "курьезные" ситуации. 

 "В стиле Малифестины": сеть высмеяла Ольгу Бузову за неправильное название фильма

Новую публикацию Оли на ее страничке в Инстаграм также не обошли вниманием ее подписчики, а в особенности хейтеры артистки. Бузова опубликовала обнаженный снимок, в подписи к которому порассуждала о том, как совмещать работу с отдыхом. На откровенном снимке певица предстала, позируя на балконе без белья, лишь прикрывшись белым одеялом. 

"Улетаю в дождь, хорошая примета. Всем доброе утро" - подписала снимок Бузова. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В комментариях не всем пользователям соцсети понравился снимок артистки, о чем они и написали под фото. 

"А что матрас на себя не намотала", "Когда проспалась и готова открывать мир других мужчин", "Почему чтобы подцепить мужика надо оголяться сразу", "У нее что-то совсем фляга засвистела" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров помирились и вместе сходили в кино, после его высказываний на премии "Жара".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Instagram, Телеведущая, Певица, Ольга Бузова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
02 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
03 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
04 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Тревожный сигнал: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь