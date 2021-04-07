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Ольга Бузова и Филипп Киркоров помирились после скандала на премии "Жара"

Ольга Бузова и Филипп Киркоров помирились после скандала на премии "Жара"
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

4 апреля 2021 года на ежегодной музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым произошел небольшой конфликт. "Король эстрады" высказался по поводу его дружбы с экс-возлюбленным Давидом Манукяном и выпалил, что и сама Бузова "не без греха", так как уже с кем-то проводит время. 

Эти слова задели артистку, после чего она в слезах покинула премию. А позже, она даже отписалась от Киркорова в Инстаграме. 

Однако недолго длился их конфликт. Уже 6 апреля Бузова на своей странице в соцсети опубликовала несколько видео вместе с Филиппом и его детьми. Артисты встретились на премьере мультфильма "100% волк", одного из персонажей которого озвучила Ольга. 

"Семейный просмотр" - говорит на одном из видео певица. 

На другом видео слышно, как Бузова рассуждает о том, что те люди, которые ее не любят просто не имеют вкуса. Сказано это было после того, как дочь Филиппа Алла-Виктория начала обнимать певицу, а звездный отец прокомментировал это как "большую любовь" малышки к Оле. 

Также, стоит отметить, что Филипп Киркоров пришел на премьеру не только со своими детьми, но и с отцом - Бедросом Киркоровым, о госпитализации которого было известно ранее. Со сторис артиста видно, что его отец хорошо себя чувствует и находится дома, а не находится в больнице. 

Ранее, "Телеграф" писал, что  Ольга Бузова возвращается на место ведущей обновленного реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь",  которое стартует на российском телевидении с 19 апреля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

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Скандал, Филипп Киркоров, Телеведущая, Певица, Ольга Бузова.
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