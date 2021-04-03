88-летний отец Филиппа Киркорова в больнице: сына к нему не пускают

88-летний отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос снова угодил в больницу и это после перенесенного коронавируса в 2020 году, когда он даже попал в реанимацию.

О госпитализации Бедроса Киркорова рассказал его друг – известный пародист Александр Матвеев, добавив, что артист находится в больнице уже как две недели и к нему никого не пускают. Однако поводов для беспокойства нет.

Бедрос Филиппович просто лег на ежегодное обследование, так как возраст у него уже серьезный и здоровье нужно ставить на первый план. Также Матвеев отметил, что к Киркорову не пускают только по причине карантинных мер, а не здоровья артиста.

Также эту информацию подтвердила и супруга артиста Людмила Смирнова, добавив, что на 3 апреля 2021 Бедрос Филиппович уже находится дома.

"Он сейчас уже дома. Всё нормально, просто планово сдавал анализы" - сообщила Смирнова.

Бедрос Филиппович Киркоров - болгарский, советский и российский певец армянского происхождения, отец "короля" эстрады Филиппа Киркорова. В репертуаре артиста — песни на русском, болгарском, грузинском и итальянском языках. Киркоров известен не только богатой музыкальной биографией, но и активным участием в общественной жизни.

Ранее, "Телеграф" писал, что Филипп Киркоров едет на Евровидение. Только представлять он будет не Россию, а команду Молдавии. Филипп Бедросович продюсирует представительницу от Молдавии Наталью Гордиенко.