Подростки разгромили съемный дом под Одессой: хозяин намерен идти в суд

Хозяин дома говорит, что подростки изначально показались ему адекватными.

Хозяин дома, который разнесла группа подростков, заявил, что намерен обратиться в суд за компенсацией ущерба.

Об этом пишет УСИ.

История произошла накануне в селе Прилиманском, что в Одесской области. Тогда подростки сняли двухэтажный дом, чтобы отпраздновать 16-летние друга, однако вечеринка пошла не по плану.

Владелец дома Николай заявил, что молодые люди выглядели вполне адекватными и внесли задаток.

"Мы и предположить не могли, что такое произойдет. Мы были в шоке", — говорит он.

По его словам, о происшествии он узнал, когда к нему позвонили соседи и заявили, что из окон его дома летит мебель и бытовая техника.

Владелец дома указал, что молодые люди разнесли шкаф, сломали бильярдный стол, разрушили навесные потолки, разбили окно и нанесли другие повреждения жилищу.

Как сообщает издание, в полиции личности малолетних вандалов установили, но дело открывать отказались, поскольку не увидели для этого причин.

Подростки же в своих соцсетях заявили, что компенсировать ущерб не намерены и вообще родители уже "все порешали".

Хозяин дома же делает ремонт и подсчитывает убытки. Просто так дело он оставлять не собирается и говорит, что намерен подать в суд.

Как сообщалось ранее, подобные случаи не единичны в Украине. Так в апреле группа малолетних блогеров сняла квартиру и устроила там погром. Тогда ущерб оценили в 370 тысяч гривен, а дело дошло до суда.