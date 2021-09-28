"Мама порешает": на Одесчине подростки разгромили арендованый дом (видео)
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День рождения пошел не по плану.
В селе Прилиманском в Одесской области молодые люди сняли дом и разломали в нем все.
Об этом сообщил телеграм-канал "Ху**ая Одесса".
Хозяевам позвонили соседи и сообщили, что из окон летят предметы быта. Не успели они приехать, как часть подростков разбежались.
В итоге пострадал картины, посуда, мебель, бильярдному столу отломали ножки. В комментарии к видео в телеграм-канале говорится, что это "зумеры", но на видео молодым людям разное количество лет. Подростков, участвовавших в разгроме, вычислили по сторис.
В одном из видео молодая девушка говорит, что ее родителям (маме) уже сообщали, о том что происходит и она сказала, что владельцы сами виноваты, поскольку сдали квартиру "малолеткам". Также она говорит, что если "дойдет дело до ментов — мама решит".
Отмечается, что дом молодые люди сняли для празднования "дня рождения".
В комментариях подростков называют "водорослями" и желают родителям узнать ценники на разбитые предметы интерьера и обихода.
Ранее "Телеграф" писал, что съемную квартиру ради лайков и просмотров в соцсети разгромили на Киевщине. Дети украинских селебритис в это время получают новые знания за границей.
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