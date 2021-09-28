"Мама порешает": на Одесчине подростки разгромили арендованый дом (видео)

День рождения пошел не по плану.

В селе Прилиманском в Одесской области молодые люди сняли дом и разломали в нем все.

Об этом сообщил телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Хозяевам позвонили соседи и сообщили, что из окон летят предметы быта. Не успели они приехать, как часть подростков разбежались.

В итоге пострадал картины, посуда, мебель, бильярдному столу отломали ножки. В комментарии к видео в телеграм-канале говорится, что это "зумеры", но на видео молодым людям разное количество лет. Подростков, участвовавших в разгроме, вычислили по сторис.

В одном из видео молодая девушка говорит, что ее родителям (маме) уже сообщали, о том что происходит и она сказала, что владельцы сами виноваты, поскольку сдали квартиру "малолеткам". Также она говорит, что если "дойдет дело до ментов — мама решит".

Отмечается, что дом молодые люди сняли для празднования "дня рождения".

В комментариях подростков называют "водорослями" и желают родителям узнать ценники на разбитые предметы интерьера и обихода.

Ранее "Телеграф" писал, что съемную квартиру ради лайков и просмотров в соцсети разгромили на Киевщине. Дети украинских селебритис в это время получают новые знания за границей.