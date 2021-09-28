"Мама вирішить": на Одещині підлітки розгромили орендований будинок (відео)

День народження пішов не за планом.

У селі Прилиманському в Одеській області молоді люди зняли будинок і розламали в ньому все.

Про це повідомив телеграм-канал "Ху**а Одеса".

Господарям подзвонили сусіди і повідомили, що з вікон летять предмети побуту. Не встигли вони приїхати, як частина підлітків розбіглися.

В результаті постраждали картини, посуд, меблі, більярдному столу відламали ніжки. У коментарі до відео в телеграм-каналі кажуть, що це "зумери", але на відео молодим людям різна кількість років. Підлітків, які брали участь в розгромі, вирахували по сторіс.

В одному з відео молода дівчина каже, що її батькам (мамі) вже повідомляли, про те що відбувається і вона сказала, що власники самі винні, оскільки здали квартиру "малоліткам". Також вона каже, що якщо "дійде справа до ментів — мама вирішить".

Відзначається, що будинок молоді люди зняли для святкування "дня народження".

У коментарях підлітків називають "водоростями" і бажають батькам дізнатися цінники на розбиті предмети інтер’єру та побуту.

Раніше "Телеграф" писав, що орендовану квартиру заради лайків і переглядів в соцмережі розгромили на Київщині. Діти українських селебрітіс в цей час отримують нові знання за кордоном.