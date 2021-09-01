Великобританія, Штати і Київ: де навчаються діти українських зірок і скільки це коштує

Серед українських знаменитостей популярні Штати і Великобританія.

Сьогодні, 1-го вересня, діти знову відправляться в школу за новими знаннями. Винятком не стануть і діти українських знаменитостей. Розповідаємо, в яких закладах вчитимуться діти вітчизняних селебретіс.

Син Каті Осадчої

Старший син телеведучої Каті Осадчої Ілля відправиться за новими знаннями аж за океан. 18-річний хлопець вчитиметься в США, в престижному Мерілендському університеті.

Син Каті Осадчої

Син Асії Ахат

Син знаменитої скрипальки Асії Ахат також буде вчитися в США. Філіп почав навчання в університеті Lehigh в Пенсільванії. Ассія пишається успіхами сина, але також переживає через умови, в яких він буде жити. За словами співачки, це "задушлива кімната в гуртожитку в 5 квадратних метрів на двох студентів, із загальним туалетом в коридорі".

Дочка Ольги Фреймут

Дочка популярної телеведучої і гуру етикету Ольги Фреймут Злата Мітчелл продовжить навчання в Лос-Анджелесі. Саме там вона планує будувати свою творчу кар’єру. Злату в Америку привезла її мама особисто, щоб допомогти дочці облаштуватися.

Син Тіни Кароль

Юний Веніамін вже чотири роки вчиться в лондонській школі Repton Preparatory School. За його навчання співачка платить близько 1 млн грн на рік.

Тіна Кароль з сином Веніаміном

Дочка Володимира Остапчука

Дочка Володимира Остапчука в цьому році продовжить своє навчання в приватній початковій школі "Смартік" в Києві. У школі є триразове харчування і свій басейн.

Син Тараса Тополі

Син Тараса Тополі Роман навчається у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. При цьому артист платить за його навчання всього 8 тис. Грн на рік.

Син Ксенії Мішиной

Син актриси Ксенії Мішиной Платон ходить в школу в Києві. Завдяки цьому мамі вдалося самій відвести його на лінійку 1 вересня.

Дочки Камалії

Арабелла і Мірабелла — дочки найбагатшої співачки України і бізнесмена Захура Мурада вчаться у Міжнародній британській школі. За деякими даними, навчання там коштує 20-25 тис. Доларів на рік. Цього року двійнята пішли в третій клас.

Дочки Олі Полякової

Дочки Олі Полякової, Марія і Аліса, вчаться в елітній київській гімназії з поглибленим вивченням французької мови. При цьому заклад є державним, тому навчання в ньому безкоштовна.

Син Потапа

12-річний син Потапа Андрій навчається в Києві. Хлопчик ходить в гуманітарній гімназії, розташованої недалеко від Хрещатика. Він вивчає там відразу три мови: англійська, французька та польська.

Дочка Андре Тана

Дочка Андре Тана в цьому році пішла в перший клас. Соня буде вчитися в Києві.

Раніше "Телеграф" публікував матеріал з гарними листівками і привітаннями вчителям до 1-го вересня.