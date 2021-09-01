День знаний: красивые картинки и поздравления учителям с 1 сентября
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1 сентября отмечается День знаний.
Лето закончилось и детвора снова возвращается в школы "грызть гранит науки". А вместе с детишками в школьные классы возвращаются и их старшие "наставники" — учителя, люди, которые вкладывают в наши головы новые знания.
"Телеграф" составил подборку красивых картинок, открыток и поздравлений с праздником для учителей. Даже ели Вы уже окончили школу, выделите минутку и поздравьте свою первую учительницу, или классного руководителя, или просто знакомых, которые работающих в сфере преподавания.
Поздравления с Днем знаний в открытках
Поздравления с Днем знаний в прозе и стихах
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денёк осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.
Пускай учебный год начнётся,
Пусть только радость он несёт,
А Ваше сердце не сдаётся —
Ликует, празднует, поёт!
***
Поздравляю с Днем знаний! Пускай этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!
***
С Днем знаний, дорогие учителя. Желаем вам невероятных сил, здоровья, вдохновения, оптимизма, энтузиазма, смелости, упорства, решительности, бодрости и много замечательных идей, чтобы пополнить головы учеников новыми знаниями, чтобы сделать этот учебный год весьма успешным и плодотворным. Всех благ вам, милые учителя.
***
Это праздник ваш законный,
Вы несете людям свет,
На любой вопрос мудреный
Подготовите ответ.
Принимайте поздравленья
В столь торжественный момент,
Пусть удача и везенье
Будут с вами много лет!
Также, "Телеграф" предлагает Вам поздравить своих знакомых с приходом осени красивой картинкой или стихом.
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