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День знаний: красивые картинки и поздравления учителям с 1 сентября

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Поздравление с днем знаний Новость обновлена 31 августа 2021, 14:34
Поздравление с днем знаний

1 сентября отмечается День знаний. 

Лето закончилось и детвора снова возвращается в школы "грызть гранит науки". А вместе с детишками в школьные классы возвращаются и их старшие "наставники" — учителя, люди, которые вкладывают в наши головы новые знания.

"Телеграф" составил подборку красивых картинок, открыток и поздравлений с праздником для учителей. Даже ели Вы уже окончили школу, выделите минутку и поздравьте свою первую учительницу, или классного руководителя, или просто знакомых, которые работающих в сфере преподавания.

Поздравления с Днем знаний в открытках

Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний
Поздравление с днем знаний

Поздравления с Днем знаний в прозе и стихах

Учитель, с праздником! С Днем знаний! 

В денёк осенний сентября 

Так хочется мне Вас поздравить, 

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнётся, 

Пусть только радость он несёт, 

А Ваше сердце не сдаётся — 

Ликует, празднует, поёт!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пускай этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!

***

С Днем знаний, дорогие учителя. Желаем вам невероятных сил, здоровья, вдохновения, оптимизма, энтузиазма, смелости, упорства, решительности, бодрости и много замечательных идей, чтобы пополнить головы учеников новыми знаниями, чтобы сделать этот учебный год весьма успешным и плодотворным. Всех благ вам, милые учителя.

***

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья

В столь торжественный момент,

Пусть удача и везенье

Будут с вами много лет!

Также, "Телеграф" предлагает Вам поздравить своих знакомых с приходом осени красивой картинкой или стихом.

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