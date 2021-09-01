День знаний: красивые картинки и поздравления учителям с 1 сентября

1 сентября отмечается День знаний.

Лето закончилось и детвора снова возвращается в школы "грызть гранит науки". А вместе с детишками в школьные классы возвращаются и их старшие "наставники" — учителя, люди, которые вкладывают в наши головы новые знания.

"Телеграф" составил подборку красивых картинок, открыток и поздравлений с праздником для учителей. Даже ели Вы уже окончили школу, выделите минутку и поздравьте свою первую учительницу, или классного руководителя, или просто знакомых, которые работающих в сфере преподавания.

Поздравления с Днем знаний в открытках

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравление с днем знаний

Поздравления с Днем знаний в прозе и стихах

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денёк осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнётся,

Пусть только радость он несёт,

А Ваше сердце не сдаётся —

Ликует, празднует, поёт!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пускай этот учебный год пройдет, оставляя за собой только светлые и добрые воспоминая. Пускай здоровье и нервы не подведут. Пускай в душе всегда живет радость и гордость за Ваших учеников. Благополучия в семьях и успеха в работе!

***

С Днем знаний, дорогие учителя. Желаем вам невероятных сил, здоровья, вдохновения, оптимизма, энтузиазма, смелости, упорства, решительности, бодрости и много замечательных идей, чтобы пополнить головы учеников новыми знаниями, чтобы сделать этот учебный год весьма успешным и плодотворным. Всех благ вам, милые учителя.

***

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья

В столь торжественный момент,

Пусть удача и везенье

Будут с вами много лет!

Также, "Телеграф" предлагает Вам поздравить своих знакомых с приходом осени красивой картинкой или стихом.