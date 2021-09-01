С первым днем осени: открытки и поздравления с приходом сезона золотой листвы и теплых пледов

Наступает пора фотосессий в золотой листве и посиделок в уютных кафе с чашкой ароматного чая.

Сегодня наступил не только первый день нового месяца, но и первый день нового сезона. Пора доставать теплые пледы, запасаться какао и осваивать рецепты ароматной выпечки, ведь пришла осень. "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и поздравления с приходом осени.

Картинки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Открытки с первым днем осени

Поздравления с первым днем осени

Вот и осень прилетела

На крыльях золотых своих!

Желаю счастья без предела,

Пусть ярким будет каждый миг!

Пускай осенние мотивы

Вам легкий ветер напоет!

Пусть много-много позитива

Вам эта осень принесет!

***

Деревья в ярко-огненном наряде,

Горит багряным заревом закат,

Пришла царица-осень при параде,

И листьев россыпи у ног её лежат.

И месяц потрепала за загривок,

И по полям рукою провела.

Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!

Оставь на память чуточку тепла!

***

Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек…

Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

***

Покрылась золотом природа,

И листопад закружит скоро,

Не страшна нам непогода,

Красота природного декора.

Готовится погода холодать,

И увядает жизнь, но ненадолго,

И хочется о грусти рассказать,

Природе, что сейчас в осколках.

Я поздравляю с первым днем,

Запомнится пусть это время,

И счастье помнится притом,

А с плеч сойдет лихое бремя.

***

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