С первым днем осени: открытки и поздравления с приходом сезона золотой листвы и теплых пледов
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Наступает пора фотосессий в золотой листве и посиделок в уютных кафе с чашкой ароматного чая.
Сегодня наступил не только первый день нового месяца, но и первый день нового сезона. Пора доставать теплые пледы, запасаться какао и осваивать рецепты ароматной выпечки, ведь пришла осень. "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и поздравления с приходом осени.
Картинки с первым днем осени
Поздравления с первым днем осени
Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаю счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый миг!
Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!
***
Деревья в ярко-огненном наряде,
Горит багряным заревом закат,
Пришла царица-осень при параде,
И листьев россыпи у ног её лежат.
И месяц потрепала за загривок,
И по полям рукою провела.
Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!
Оставь на память чуточку тепла!
***
Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек…
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
***
Покрылась золотом природа,
И листопад закружит скоро,
Не страшна нам непогода,
Красота природного декора.
Готовится погода холодать,
И увядает жизнь, но ненадолго,
И хочется о грусти рассказать,
Природе, что сейчас в осколках.
Я поздравляю с первым днем,
Запомнится пусть это время,
И счастье помнится притом,
А с плеч сойдет лихое бремя.
***
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