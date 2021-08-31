С Днем знаний: красивые картинки и поздравления с 1-м сентября

В День знаний стоит поздравить не только учеников, но и их родителей, а также учителей.

Уже завтра настанет самый главный праздник для каждого школьника — День знаний. В этот день ученики снова сядут за парты и будут грызть гранит науки. Это волнительный и одновременно праздничный день. "Телеграф" собрал для вас открытки и поздравления к 1-му сентября, чтобы вы могли поздравить своих детей с этим светлым праздником.

Также не забудьте заглянуть в наш материал о том, как сделать красивую прическу к 1-му сентября.

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

Поздравления с 1 сентября

Открывает школа двери,

И звонок уже звенит.

Убегая с каруселей

В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха

И в учебе, и в делах

Больше радости и смеха,

Больше веры в чудеса.

Чтоб учеба на «отлично»,

Чтоб здоровье — на ура!

И удачи безграничной,

И бескрайнего добра!

***

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,

Вас уроков много ждёт.

Мы пятёрок вам желаем

И с Днем знаний поздравляем!

***

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки, картинки и поздравления с наступлением осени.