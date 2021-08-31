С Днем знаний: красивые картинки и поздравления с 1-м сентября
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В День знаний стоит поздравить не только учеников, но и их родителей, а также учителей.
Уже завтра настанет самый главный праздник для каждого школьника — День знаний. В этот день ученики снова сядут за парты и будут грызть гранит науки. Это волнительный и одновременно праздничный день. "Телеграф" собрал для вас открытки и поздравления к 1-му сентября, чтобы вы могли поздравить своих детей с этим светлым праздником.
Также не забудьте заглянуть в наш материал о том, как сделать красивую прическу к 1-му сентября.
Открытки с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
Чтоб учеба на «отлично»,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!
***
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
***
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
***
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
***
Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки, картинки и поздравления с наступлением осени.
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