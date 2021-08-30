Укр

Красивые прически на 1 сентября: пошаговые фотографии

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
31
Красивые прически на 1 сентября: пошаговые фотографии Новость обновлена 30 августа 2021, 12:57
Прически на 1 сентября

Пошаговые фото самых красивых, модных и легких праздничных причесок на День Знаний.

Лето походит к концу, и вот-вот школьные дворы вновь заполонят ученики. Но перед новым учебным годом всех школьников ждет праздник — День Знаний, и конечно же каждая девочка хочет выглядеть на первом звонке самой красивой.

А больше всего за своих дочек переживают их мамы, особенно, когда отправляют свое чадо первый раз в первый класс. В этот день ведь все должно быть идеально: от выглаженной формы, до идеальной прически.

"Телеграф" решил помочь в "трудной" проблеме выбора прически на 1 сентября, и составил подборку простых, но очень красивых укладок на разную длину волос, разный возраст, да еще и с пошаговой "инструкцией".

Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября
Прически на 1 сентября

Ранее, "Телеграф" писал, как будет проходить учебный процесс в 2021/2022 году с учетом эпидситуации в стране.

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