Выходные в сентябре: сколько будут отдыхать украинцы

Первый осенний месяц не порадует украинцев дополнительными выходными.

В сентябре украинцы не получат дополнительные выходные и будут работать весь месяц "стандартно" — в будни, а отдыхать — в субботу и воскресенье.

Всего в первый месяц осени всего будет 8 официальных выходных и 22 рабочих дней.

Однако, в течение сентября украинцы все равно будут праздновать несколько религиозных и профессиональных праздников: День Знаний, День нотариата, День предпринимателя, Рос ха-Шана, День танкиста, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы, День программиста, День спасателя.

Календарь выходных и праздничных дней в сентябре 2021 года:

Ранее, "Телеграф" писал, что астролог Марина Скади рассказала, что ждать в сентябре каждому Знаку Зодиака.