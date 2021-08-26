Снова в школу - как будут учиться дети с 1 сентября
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В Украине учебный год во всех регионах начнется 1 сентября.
Все регионы Украины находятся в зеленой зоне и поэтому, чтобы начинать занятия 1 сентября препятствий нет. В случае перехода региона в другую зону необходимо иметь 80% вакцинированного персонала, чтобы учебное заведение продолжало работать. Но пока такой уровень вакцинации педагогов есть только в одной области — Житомирской.
Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, в красной зоне школы работать не будут, сохранится работа только младших классов и детских садов. Средняя и старшая школа будут переходить на дистанционное обучение.
2021 год в школах будет направлен на профилактику буллинга и правонарушений, а также на патриотическое воспитание.
Что же касается торжественной линейки, то ее организовывают по желанию руководства учебного заведения. Также МОН рекомендовало продолжать соблюдать карантинные правила по коронавирусу.
Ранее "Телеграф" писал, что в школе под Киевом за несколько дней до начала учебного года нет парт и учительницы для первоклассников.
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