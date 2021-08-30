Красиві зачіски на 1 вересня: покрокові фотографії

Покрокові фото найкрасивіших, модних і легких святкових зачісок на День Знань.

Літо підходить до кінця, і ось-ось шкільні двори знову заполонять учні. Але перед новим навчальним роком всіх школярів чекає свято — День Знань, і звичайно ж кожна дівчинка хоче виглядати на першому дзвонику найкрасивішою.

А найбільше за своїх дочок переживають їх мами, особливо, коли відправляють своє чадо перший раз в перший клас. Адже у цей день все повинно бути ідеально: від вигладженої форми, до ідеальної зачіски.

"Телеграф" вирішив допомогти з "важкою" проблемою вибору зачіски на 1 вересня, і склав добірку простих, але дуже красивих укладок на різну довжину волосся, різний вік, та ще й з покроковою "інструкцією".

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня

Раніше, "Телеграф" писав, як буде проходити навчальний процес в 2021/2022 році з урахуванням епідситуації в країні.