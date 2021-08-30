Рус

Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці Новина оновлена 30 серпня 2021, 13:48
Вихідні у вересні 2021

Перший осінній місяць не порадує українців додатковими вихідними.

У вересні українці не отримають додаткових вихідних і будуть працювати весь місяць "стандартно" — в будні, а відпочивати — в суботу і неділю.

Всього в перший місяць осені буде 8 офіційних вихідних і 22 робочих днів.

Однак, протягом вересня українці все одно будуть святкувати кілька релігійних і професійних свят: День Знань, День нотаріату, День підприємця, Рос ха-Шана, День танкіста, Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці, День програміста, День рятувальника.

Календар вихідних та святкових днів у вересні 2021 року:

Раніше, "Телеграф" писав, що астролог Марина Скаді розповіла, що чекати у вересні кожного Знаку Зодіаку.

Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Суспільство
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Дата публікації
Категорія
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Дата публікації
Категорія
Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США: подробиці візиту, який змінили в останній момент
Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США: подробиці візиту, який змінили в останній момент
Дата публікації
Категорія
Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM
Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM
Дата публікації
Категорія
Розкішно до непристойності: ТОП-10 найдорожчих елітних будинків України (фото)
Розкішно до непристойності: ТОП-10 найдорожчих елітних будинків України (фото)