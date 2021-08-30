Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці
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Перший осінній місяць не порадує українців додатковими вихідними.
У вересні українці не отримають додаткових вихідних і будуть працювати весь місяць "стандартно" — в будні, а відпочивати — в суботу і неділю.
Всього в перший місяць осені буде 8 офіційних вихідних і 22 робочих днів.
Однак, протягом вересня українці все одно будуть святкувати кілька релігійних і професійних свят: День Знань, День нотаріату, День підприємця, Рос ха-Шана, День танкіста, Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці, День програміста, День рятувальника.
Календар вихідних та святкових днів у вересні 2021 року:
Раніше, "Телеграф" писав, що астролог Марина Скаді розповіла, що чекати у вересні кожного Знаку Зодіаку.
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