Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

Перший осінній місяць не порадує українців додатковими вихідними.

У вересні українці не отримають додаткових вихідних і будуть працювати весь місяць "стандартно" — в будні, а відпочивати — в суботу і неділю.

Всього в перший місяць осені буде 8 офіційних вихідних і 22 робочих днів.

Однак, протягом вересня українці все одно будуть святкувати кілька релігійних і професійних свят: День Знань, День нотаріату, День підприємця, Рос ха-Шана, День танкіста, Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці, День програміста, День рятувальника.

Календар вихідних та святкових днів у вересні 2021 року:

Раніше, "Телеграф" писав, що астролог Марина Скаді розповіла, що чекати у вересні кожного Знаку Зодіаку.