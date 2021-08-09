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Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
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Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?

Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Ирина Левченко, "Телеграф"

Поступление ребенка в школу – событие не только торжественно-радостное для семьи, но и крайне ответственное, хлопотное и затратное. "Телеграф" окунулся в эту тему и узнал, как нынче собирают первоклашек и что почём для ребенка и его успешной учебы.

Было время, когда с 1 августа по всей Украине открывались "Школьные базары", где свои товары предлагали специализированные магазины, продающие обувь и одежду для детей, а также торговые точки с канцелярскими товарами. Здесь же выставляли свой товар швейные фабрики и мастерские с ассортиментом девчачьих платьишек, блузочек, юбочек, жилеток, сарафанчиков, брюк и сорочек для мальчишек. Но с течением лет многое изменилось: обязательную школьную форму отменили, большинство швейных предприятий в стране закрылось, а наряды детворе продвинутые мамы теперь заказывают по интернету. И летят в Украину посылочки из Китая – в том числе и с... вышиванками.

Покупать ли ручку с Какашкой?

Нам удалось обзавестись парочкой списков необходимых вещей для 6-7-летнего ребенка перед началом учебы. Список начинается с рюкзака (ранца). Ну а дальше нужны: пенал и подставка для ручек, 2-3 синие шариковые ручки, 2-3 графитных карандаша, набор цветных карандашей, акварельные краски и гуашь, альбом для рисования, клей ПВА и клеевой карандаш, набор цветной бумаги для творчества, кисточки, палитра и, безусловно, стакан-непроливайка. Также требуются пластилин и доска для лепки, линейка, ножницы, резинка и точилка, тетрадки в клетку и косую линию, дневник и папка для тетрадей.

Еще следует купить сумку для сменной обуви, фартук с нарукавниками, ланчбокс, бутылочку для воды (кармашками для них оснащены все школьные рюкзачки), положить с собой расческу, носовой платок и влажные салфетки.

Памятка родителям

Что следует сказать – проблем с канцелярией сейчас нет. "Проинспектировав" несколько магазинов, мы обнаружили множество вариантов дневников для младшеклассников. И если на обложках дневников ценой 30-40 грн изображены прикольные рисунки, звери и герои полюбившихся мультиков, то уже сразу за палитуркой зачастую размещен текст государственного гимна Украины и указаны державные символы, карта страны, выделены страницы для списка учителей и одноклассников. Кроме того, напечатаны памятки с основными правилами техники безопасности и поведения на улице с предостережениями и советами.

Гениальные "перлы" из школьных тетрадей и книг

Шариковых ручек стоимостью от 3,5 до 20 гривен – видимо-невидимо. Понятное дело, что самые дешевые – без прибамбасов, которые легко удержать в еще неумелой руке. Те, что дороже – громоздкие, с разными набалдашниками в виде цветочков, мячиков и прочих предметов. Например, с миниатюрным унитазиком, у которого при нажатии кнопки поднимается крышка, а оттуда выглядывает веселая... Какашка – кстати, любимый персонаж японской детворы.

Ручка с унитазом

Коробка пластилина – от 15 до 30 грн, акварельные краски – от 6,5 до 90 грн, наборы цветных карандашей – от 20 до 50 грн, кисточки, резинки и простые карандаши стоят сущие копейки. Набор фломастеров – от 20-30-40 грн и дороже, в зависимости от количества и качества. Тетрадки для первоклашек берут самые тонкие – по 1,5 – 4 грн, да и тех требуется немного: часть юных школьников занимается по особым образовательным программам и специальным тетрадкам-"прописям". То есть, само по себе наполнение рюкзаков задержит родителей у магазинных полок и прилавок ненадолго и не сильно потрясет семейный бюджет.

Рюкзаки – не всем нужны

Миновало и то время, когда кожаные портфели оттягивали руки бабушкам и дедушкам нынешних школяров, в продаже – сплошь и рядом школьные рюкзачки и ранцы. Для малышни – яркие, нарядные, выполненные из современных материалов и потому суперлегкие – всего граммов по 300-400 весом. С собачками и кошечками, совушками и Человеком-пауком, машинками и динозаврами.

-В этом году каркасные рюкзаки первоклассникам предлагаются от 950 гривен, - знакомит со своим товаром продавец Ирина. – Каркасные они потому, что полностью держат свою форму. А спинка у всех наших рюкзаков ортопедическая и у каркасных, и у полукаркасных, это рюкзаки немецкой фирмы. Самые дорогие – 1600 гривен: это новейшие модели и у производителей есть лицензия на изображение Бэтмена и машинок Хот Вилс. А на дешевых – просто какие-нибудь картинки без использования лицензии.

Школьные рюкзаки

По словам продавца, покупателей еще мало, но заходят, спрашивают пеналы, сумки для физкультуры (от 100 грн), ланчбоксы, папки для тетрадей и для труда. Ручки берут попроще, чтобы они помещались в пенал. Самые ходовые наборы цветных карандашей – по 12 штук.

"Для самых маленьких, которым почти ничего с собой и носить не надо будет, мамочки берут рюкзачки по 230 гривен. А кто-то выбирает "короба" ортопедические от 350 гривен. Есть более фирменные – те дороже, до полутора тысяч гривен", - рассказывает рыночный продавец Валерий.

Белый верх - темный низ по-прежнему в ходу

Если на канцтовары достаточно потратить полчаса, держа в руках список от учительницы, то с подбором школьной одежды придется помучиться. К окончанию примерок утомленно выглядят вчерашние детсадовцы, мамы утирают пот со лба на 35-градусной жаре.

Во многих начальных учебных заведениях теперь рекомендуют в качестве парадной одежды носить вышиванки. "Вышиванки есть очень разные – с ручной и машинной вышивкой или с нанесенным рисунком вышивки, - поясняет из-за прилавка Лидия Викторовна. – Вот, к примеру, вышиванка на мальчика стоит 200-250 гривен. На девочек по 280-300. Юбочки по 400 гривен".

школьные наряды

Спортивные штаны – 150 гривен, а вот форма целиком на глаза не попалась. Но, говорят, одежду для физкультуры можно найти как за 300, так и за 600 гривен.

-Стараемся сделать ассортимент побольше, ведь что одним дорого, то другим – дешево, - рассказывает пани Анна, попутно выдавая на примерку футболочки маленькому покупателю. – Есть белые рубашки с коротким рукавом вместе с брючками за 250 грн. Рубашечки с длинным рукавом по 240, к ним брючки есть по 250-300 грн. Жилетки – 180 грн Для девочек белые блузочки по 250 грн, с прошлого года остались по 170 грн, а новые по 350-370 гривен.

Вздыхает: "Пока еще не берут, ходят смотрят, прицениваются. Если раньше брали мальчикам сразу по двое брюк, шведку, рубашку, то сейчас ограничиваются одной вещью. У людей проблемы с финансами, потому покупают по-минимуму. Цена товара растет, а вот торговля не идет".

Черные юбочки, на которых и материала-то пошло всего ничего – только попку прикрыть, стоят от 100 до 500 гривен, смотря что за ткань и чье производство. Дама в торговом лотке уверяет, что если купить материал и отдать на пошив, юбка во столько же и обойдется. Выгодно, разве что, мамам, которые дружат со швейной машинкой.

На одном из "батискафов" сиротливо висят "грозди" белых сорочек. На них прикреплена картонка "200 гривен любая". "Выбирайте! – предлагает на рынке продавщица, принимая меня за потенциальную покупательницу. – Дешевле не найдете, это распродажа, девочка торговала в прошлом году, а в этом закончила свою деятельность, попросила реализовать. А в магазинах – гораздо дороже. Но вот они с июля висят, еще ни одной не купили. Хотя, смотрю, дальше по ряду меряют по 450-380 гривен блузки, наверное, думают, что моднее".

Любая блузка за 200 гривен

Предлагают китайские блузочки с длинным рукавом по 250 и 260 гривен (турецкое фабричное производство), тут же есть блузки брендовые – из той же Турции, но по 400 гривен, дизайнерские модели. Сарафанчики – по 200 и 300 гривен. Пиджачок – 1100 "коттоновый", 1500 – габардиновый, не мнущийся и на подкладке. Сарафаны по 500 гривен.

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Конечно, в разных регионах Украины цены на детскую одежду могут несколько разниться. Знакомая сообщила, что на рынке Новоград-Волынского на Житомищине вышиванку можно купить за 280 грн, юбку за 180-310, белую блузку за 200-375, брючки за 250-290, пиджачок за 240-375 грн.

-Знаете, очень плохо, что нет единой школьной формы, - делится наблюдением продавец Наталья. – Дети ходят кто в чем, как в кино или в парк. Стандартная школьная форма должна быть, это лицо школы, она дисциплинирует: белый верх, черный низ, но не разноцветная футболка и джынсы. Это моветон!

Кстати, по поводу школьной формы в Facebook-группе "Батьки SOS" недавно пылали страсти. Кто-то видел в советской школьной форме символ тоталитаризма и диктатуры, кто-то сравнивал ее с униформой горничных, кто-то ерничал, что теперь она только в секс-шопе пользуется спросом. Ну а кто-то не нашел в коричневом платье с белым фартуком ничего ни постыдного, ни стадного, ни унизительного.

Не хрустальные башмачки, но не дешево

Самая сложная, по мнению мам, покупка школьной обуви, даже, точнее так – девчоночьих туфелек. Надо, чтобы и удобно ножкам было, и ближайшей осенью не "хлюпали", и в предстоящую весну не жали. Чтобы выглядели красиво - и не за все деньги мира.

-Начали сборы с покупки обуви, а костюм у нас был, нам его друзья отдали, - говорят родители будущего первоклашки. – Одной пары, конечно, мало будет и мы еще не знаем, что надо на физкультуру покупать, там особые требования. Канцелярку пока не покупали, а вот ранец нашим детям не нужен - сказали в школе. Они оставляют все учебники в школе, потому будет специальный пластиковый бокс, куда все складывают.

канцелярия

-От 250 гривен – простейшие мокасины, мягкие, удобные, подходят в качестве сменной обуви, - комментирует бойкая продавщица. – Самые дорогие - лаковые, очень красивые, самых последних моделей – 450 гривен. На рынке все китайское производство. Но мы запоминаем фирмы, которые делают качественную обувь. Плюс у нас маленький "навар", везде намного дороже. Потому за день у меня бывает до сотни детишек с родителями.
"Ой, новые партии туфелек сейчас на закупке столько стоят, что мы их просто брать боимся! – вздыхает ее соседка по прилавку. - Но, оказывается, лучше всего продается самая дорогая обувка".

Ребенку подбирают обувь

-Мы уже покупали дочке блузочки, юбочки, нашли быстро, все вещи по 350-400-500 гривен. Выбор есть, только открывай кошелек! И с обувью легко решилось – знаем этот лоток с хорошими ценами, буквально одну-другую пару померяли и уже с обновкой, - радуется мама Алисы. – До канцелярии еще не добрались, а портфель и не нужен, нас предупредили, что в первый класс дети будут ходить с папкой.

"А в нашей школе рюкзак нужен, причем, подсказали, что надо искать определенного размера, так как тетрадки для программы "Новой украинской школы" не в каждый рюкзак помещаются. 3-4 пары разной обуви ребенку надо, - перечисляет мама Леся. – Спортивный костюмчик есть у нас, мы покупали блузки и юбки, вещи от 200 до 400 гривен. Точно не подсчитывала, но потратили уже больше 2-х тысяч гривен. Решили покупать не все сразу, а постепенно. Вдруг снова будет карантин, о котором все говорят, тогда зачем вещи впрок накупать?".

Пусть потраченные мамами-папами деньги и нервы обернутся для их ребятишек радостью от обновок и удовольствием от знакомства со школой!

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 407

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Одежда, Школа, Школьная форма, Канцелярия.
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