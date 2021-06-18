"Не хотят видеть, как их друга будут бить": в Киеве учителя уличили в издевках над школьником с инвалидностью (видео)

В сети появилось видео того, как в 58-й школе Киева в инклюзивном классе для детей с особыми потребностями педагог бьет ребенка.

Об этом передает в своем Телеграмм-канале P.S. нардеп Павел Сушко.

Сообщается, что видео маме ребенка прислал ассистент учителя, якобы не выдержав систематических издевок над ребенком с расстройством аутического характера. Дескать, учитель не находит иного подхода, кроме рукоприкладства и агрессии.

На видео видно, как женщина неоднократно бьет ребенка по разным частям тела, пытаясь усмирить и усадить за стол.

"И что самое страшное - это не единичный случай Дети выбегают из класса - не хотят видеть, как их друга будут бить!" - сообщается в сети.

Родители ребенка не намерены оставить учителя безнаказанным и обратятся в правоохранительные органы.

Напомним, во Львовской области во время экскурсии погиб школьник.