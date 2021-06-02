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Трагедия во время школьной экскурсии: во Львовской области у водопада погиб ребенок (фото)
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Трагедия во время школьной экскурсии: во Львовской области у водопада погиб ребенок (фото)

Трагедия во время школьной экскурсии: во Львовской области у водопада погиб ребенок (фото)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф

Во Львовской области в среду, 2 июня, произошла трагедия: во время школьной экскурсии к водопаду погиб ученик 6-го класса.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

Известно, что гибель ребенка случилась в Стрыйском районе в селе Каменка, куда отправился 6 класс одной из школ Львова. 

Уже возле водопада ребенок подскользнулся, упал в воду и начал тонуть. Ситуация усугубилась тем, что мальчик зацепился за дерево, которое пришлось разрезать спасателям. 

С помощью специальных веревок ребенка вытащили из воды и передали медикам, однако те не смогли его реанимировать и констатировали смерть. Ребенку было 12 лет.

Напомним, в Белой Церкви дети устроили самосуд над школьницей.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 138

Все по теме:

Львовская область, Экскурсия, Водопад, Школьник, Смерть ребенка.
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