Трагедия во время школьной экскурсии: во Львовской области у водопада погиб ребенок (фото)

Во Львовской области в среду, 2 июня, произошла трагедия: во время школьной экскурсии к водопаду погиб ученик 6-го класса.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

Известно, что гибель ребенка случилась в Стрыйском районе в селе Каменка, куда отправился 6 класс одной из школ Львова.

Уже возле водопада ребенок подскользнулся, упал в воду и начал тонуть. Ситуация усугубилась тем, что мальчик зацепился за дерево, которое пришлось разрезать спасателям.

С помощью специальных веревок ребенка вытащили из воды и передали медикам, однако те не смогли его реанимировать и констатировали смерть. Ребенку было 12 лет.

Напомним, в Белой Церкви дети устроили самосуд над школьницей.