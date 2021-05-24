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Самосуд над школьницей: в Белой Церкви сняли избиение 13-летней девочки (видео 18+)

Самосуд над школьницей: в Белой Церкви сняли избиение 13-летней девочки (видео 18+)
17:34 Сегодня Телеграф

В Сети появилось видео конфликта между девочками-подростками из Белой Церкви, который закончился побоями и самосудом над 13-летней зачинщицей.

Запись выложили в Фейсбук-сообществе "Подслушано в БЦ".

Сообщается, что две школьницы встретили третью и отправились выяснять отношения к железной дороге. На видео видно, как одна, а затем и вторая девочки дают сильные пощечины третьей. В Сети пишут, что у этой девочки теперь травма челюсти. 

В полиции же сообщили, что отношения подростки выясняли 23 мая, а зачинщиком была именно та школьница, которую, собственно, и избивают на видео. Дескать, она спровоцировала конфликт, а после оплеух - напала на школьницу, снимающую их конфликт на камеру мобильного.

"Сейчас инициатор потасовки - 13-летняя девочка - в полиции, дает пояснения. Сотрудники полиции выясняют все подробности инцидента, который произошел в Белой Церкви", - пишет "Сегодня" со ссылкой на полицию Киевской области.

Внимание, видео исключительно для лиц, которым исполнилось 18!

Напомним, в Мариуполе две девочки жестоко избили подругу: пострадавшую увезла скорая.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 282

Все по теме:

Избиение, Конфликт, Белая Церковь, Школьницы, Буллинг.
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