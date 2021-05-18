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В Мариуполе две девочки жестоко избили подругу: пострадавшую увезла скорая

В Мариуполе две девочки жестоко избили подругу: пострадавшую увезла скорая
00:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Мариуполе в ночь с 15 на 16 мая две девочки избили свою 15-летнюю подругу. 

Об этом местному изданию MRPL.CITY сообщили в городской станции скорой помощи. 

Отмечается, что происшествие произошло около полуночи на ул. 9-й Авиадивизии, 28.

Пострадавшую забрала скорая возле одного из подъездов. У нее диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы лица. 

Девочку госпитализировали в областную больницу. Что послужило причиной конфликта и какое наказание понесут виновные, не указывается, но известно, что пострадавшая обратилась к полиции. 

Как сообщалось ранее, в Чернигове полицейский застрелил неадекватного мужчину, когда тот избивал свою сожительницу. 

А в Одесской области 14-летний подросток повесился из-за ссоры с бабушкой, которая послала его садить огород.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Дети, Донецкая область, Драка, Мариуполь.
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