В Мариуполе две девочки жестоко избили подругу: пострадавшую увезла скорая

В Мариуполе в ночь с 15 на 16 мая две девочки избили свою 15-летнюю подругу.

Об этом местному изданию MRPL.CITY сообщили в городской станции скорой помощи.

Отмечается, что происшествие произошло около полуночи на ул. 9-й Авиадивизии, 28.

Пострадавшую забрала скорая возле одного из подъездов. У нее диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы лица.

Девочку госпитализировали в областную больницу. Что послужило причиной конфликта и какое наказание понесут виновные, не указывается, но известно, что пострадавшая обратилась к полиции.

Как сообщалось ранее, в Чернигове полицейский застрелил неадекватного мужчину, когда тот избивал свою сожительницу.

А в Одесской области 14-летний подросток повесился из-за ссоры с бабушкой, которая послала его садить огород.