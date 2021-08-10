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Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс

Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф

Приближение осени и школьного нового года зачастую оборачивается головной болью для родителей первоклашек. Нужно собрать ребенка в школу, купить ему форму, спортивную одежду для физкультуры, рюкзак, да чтоб непременно с красивой картинкой. Ранее "Телеграф" писал о том, как собрать первоклассника в школу, не потратив на это все деньги мира, а сегодня хотим рассказать, во сколько обойдется total look юного ученика в дизайнерском магазине.

Белый верх, черный низ за 10 тысяч

Итак, начнем с базовой вещи, необходимой каждому первокласснику, а именно белой рубашки. Брендовый магазин John Richmond предлагает родителям школьников выложить за белую рубашку от 1 тысячи гривен. Родителям девочек придется раскошелиться еще больше. Блузки для них могут перевалить в цене за 2 тысячи. И это со скидкой!

Белая рубашка

белая блузкаКонечно, в теплую погоду вместо блузки в школу можно надеть и белую футболку, но будьте готовы, что и она в брендовом магазине обойдется вам недешево. Зато урок математики в футболке за 3 тысячи, видимо, будет проходить веселее, чем в футболке за 300 гривен. 

футболка

футболки Темные брюки для мальчика будут стоить уже от 3-х тысяч гривен. Девочкам же в магазине можно приобрести одноцветное белое или черное платье за более, чем 4 тысячи

брюки

платьеИ перейдем к жакетам. Здесь 3-5 тысяч - это средняя цена. Но зато пиджачок будет брендовым. 

пиджак

Итого, готовьтесь выложить около 10 тысяч гривен за комплект, если хотите одеть свое чадо во все фирменное. 

Туфли от Cavalli

Обувь под такую одежду тоже должна быть соответствующая и главное комфортная. Поэтому мультибрендовый магазин Мodoza предлагает родителям юных школьниц приобрести туфельки от Cavalli за почти 5 тыс.грн. Туфли от бренда Moschino обойдутся несколько дешевле: всего 3-4 тысячи. Туфли

туфли

Рюкзак от Андре Тана

Ну и куда же в школу без рюкзака? Стильный школьный ранец можно приобрести у популярного украинского дизайнера Андре Тана. Он продает их "всего" по 3 тысячи. 

рюкзак

Спортивная форма за 20 тысяч

Для тех же родителей, которые хотят максимально побаловать свое чадо брендовые магазины предлагают приобрести спортивный костюм от дизайнера Philipp Plein всего за каких-то 20 тысяч гривен. В комплект также можно приобрести футболку за 7. 

костюм

Отметим, ранее в Украине разразился скандал из-за "обязательной" школьной формы. По мнению педагогов, школьная форма не подчеркивает индивидуальность каждого ребенка.

Также дизайнер Андре Тан рассказал, что будет модно носить этой осенью. 

 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Школьная форма, Первый класс.
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