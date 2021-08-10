"Настоящие хитяры": Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой

Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды сезона осень-зима 2021-2022. По словам дизайнера в моду вернутся мини-юбки и романтичные блузы.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Что будет в моде этой зимой и осенью

Облегающие bodycon платья по фигуре

Облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Комбинируйте их с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах — это настоящий хит.

Юбки мини

Самое время демонстрировать ножки длинноногой лани! Обратите внимание на принты «шахматная клетка», «ромбы», «полоска» и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.

Романтичные блузы

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники — must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет демин или маскулинный низ.

Монограммы

Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre — их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.

Бра-топы

Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Как именно носить их в холодное время года? Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.

Платки как головной убор

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.

Лавандовый цвет

Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки.

Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зелёный (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.

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