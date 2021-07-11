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"Идеальный материал для летнего гардероба": известный модельер поделился актуальными фасонами из льна

"Идеальный материал для летнего гардероба": известный модельер поделился актуальными фасонами из льна
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф

Летом, когда на улице стоит жара, а нужно все же куда-то идти, то выбор наряда основывается на легкости и натуральности. А что может быть лучше, чем льняные вещи, которые кстати всегда в моде. 

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан на своей странице в Инстаграм отмечает, что лен - это идеальный материал для летнего гардероба. Он натуральный, дышащий и экологически чистый.

"В нем вы всегда будете смотреться дорого за недорого!" - отмечает дизайнер.

А в дополнеение к постумодельер показал, какие модели будут актуальными в этом сезоне: модели с объемным рукавом, льняной костюм с брюками палаццо на резинке и с укороченным жакетом/микро-тренчем. Также стоит обратить внимание на комбинезоны с кюлотами или широкими штанинами. На смену джинсовым шортам приходят льняные бермуды. 

Помимо этого Андре Тан рассказал, что нужно делать, чтобы льняные вещи действительно прослужили вам долго: 

  • Чем стирать лен?

Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.

  • Как сушить лен?

Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.

  • Как гладить лен?

Лучше делать это пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.

Ранее, "Телеграф" писал, что Андре Тан рассказал, как правильно выбрать купальник  в зависимости от фигуры.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Мода, Модельер, Андре Тан.
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