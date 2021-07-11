"Идеальный материал для летнего гардероба": известный модельер поделился актуальными фасонами из льна

Летом, когда на улице стоит жара, а нужно все же куда-то идти, то выбор наряда основывается на легкости и натуральности. А что может быть лучше, чем льняные вещи, которые кстати всегда в моде.

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан на своей странице в Инстаграм отмечает, что лен - это идеальный материал для летнего гардероба. Он натуральный, дышащий и экологически чистый.

"В нем вы всегда будете смотреться дорого за недорого!" - отмечает дизайнер.

А в дополнеение к постумодельер показал, какие модели будут актуальными в этом сезоне: модели с объемным рукавом, льняной костюм с брюками палаццо на резинке и с укороченным жакетом/микро-тренчем. Также стоит обратить внимание на комбинезоны с кюлотами или широкими штанинами. На смену джинсовым шортам приходят льняные бермуды.

Помимо этого Андре Тан рассказал, что нужно делать, чтобы льняные вещи действительно прослужили вам долго:

Чем стирать лен?

Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.

Как сушить лен?

Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.

Как гладить лен?

Лучше делать это пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.

Ранее, "Телеграф" писал, что Андре Тан рассказал, как правильно выбрать купальник в зависимости от фигуры.