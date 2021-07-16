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Сандалии с носками и "неженственные" комбинезоны: Андре Тан развеял модные мифы

Сандалии с носками и "неженственные" комбинезоны: Андре Тан развеял модные мифы
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Andre Tan

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее перечислил самые распространенные модные ошибки летом, в этот раз ознакомил подписчиц своего Инстаграма перечнем мифов, которые необходимо разрушить уже сегодня.

  • Укороченным топам вход в общественные места воспрещен

Кроп-топ - хитяра вот уже который сезон подряд. Главное - научиться гармонично комбинировать его с другими, более спокойными вещами. И можно смело надевать куда душе угодно! Конечно, снимаются не все ограничения - осторожнее с выходом в топе в офис или в ресторан на ужин.

Укороченные топы

  • Комбинезоны - это неженственно

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Льняной комбинезон можно смело назвать образом "четверг, пятница, суббота". В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу.

Андре Тан и Катя Осадчая

  • Табу на сандалии с носками

Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить - что уж говорить про новые женские правила. Эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте!

Сандалии с носками Андре Тан

  • Клатчи только для вечернего выхода

Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите с собой клатч как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.

Клатчи вечерние

  • Яркие цвета не смешивают

Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый - с синим, а голубой - с зеленым.

Яркая одежда Андре Тан

Ранее Андре Тан рассказал, как правильно ухаживать за льняными вещами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Андре Тан, Мода 2021.
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