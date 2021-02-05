В Украине разразился новый скандал из-за "обязательной" школьной формы: что говорят педагоги

"Школьная форма" носить или нет? Вечная тема для разговоров в среде педагогов и родителей учеников.

В конце января образовательный омбудсмен Сергей Горбачев опубликовал пост на своей странице в Facebook, где указал, что в его службу все чаще поступают жалобы родителей, утверждающих, что детей вынуждают приходить на занятия в форме.

"Я не знаю, почему этот вопрос обостряется. Сейчас он не находится в повестке дня. Обязательной школьной формы нет. Этот вопрос находится на 126 месте по своей актуальности. Я не знаю ситуации, где бы сейчас этот вопрос обострился. Форма не является обязательной, а там, где она внедрена, ее с гордостью носят", - заявил в интервью Gazeta.ua главный редактор портала "Образовательная политика", заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

По словам педагога сейчас в Украине нет обязательной школьной формы. Администрация школ не может заставлять детей ее носить. Тем более форма не подчёркивает индивидуальность ребенка.

"Если администрация школы решила ввести школьную форму, которая не является обязательной, то, наверное, она советовались со всеми участниками образовательного процесса. Надеюсь, что это происходило абсолютно демократично. ", - отметил Виктор Громовой.

"Нет и не может быть никакой "демократической процедуры" для принятия незаконных решений, которые прямо нарушают права детей и их родителей. Господин Громовой, видимо, не знает о многочисленных случаях дискриминации, издевательств, буллинг, незаконного отстранения от занятий в коммунальных (государственных) учебных заведениях именно из-за отказа выполнять незаконные решения по "обязательности" школьной формы", - отреагировал Горбачев на интервью Громового.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал переход на 12-летний срок обучения в школе.