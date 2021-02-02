В Украине уточнили сроки и нюансы перехода на 12-летнюю систему обучения в школах

Чиновники Министерства образования и науки внесли ясность в вопрос школьного образования в Украине. Переход на 12-летний срок обучения в школе анонсировал глава МОН Сергей Шкарлет.

"Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании"", - отметил министр образования.

Чиновник рассказал и о решении создать в Украине лицеи на базе старшей школы. Их будут открывать в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек.

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, в связи с локдауном с 11 по 24 января заведения среднего образования будут работать дистанционно. Часть школ решила не устраивать удлиненные каникулы. О 5-11 классах Минобразования позаботилось и успело сделать Всеукраинскую школу онлайн.