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Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика
Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика
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Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика

Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика
07:59 Сегодня Телеграф

В связи с локдауном с 11 по 24 января заведения среднего образования будут работать дистанционно. Часть школ решила не устраивать удлиненные каникулы. О 5-11 классах Минобразования позаботилось и успело сделать Всеукраинскую школу онлайн. Посмотреть на нее можно здесь.

А вот что делать начальным школам? "Телеграф" выяснил, как у детей, которые только начали грызть гранит науки, будет проходить учебный процесс.

Обучение перво-, второ-, третье- и четвероклашек будет делиться на два режима: синхронный и асинхронный.

Синхронный - это взаимодействие ученика и учителя в реальном времени онлайн: аудио, видео, чат. На него школьники могут тратить только 30% времени предусмотренного на учебу. В синхронном режиме предполагается разное время для учеников начальных классов.

Для предотвращения переутомления учителя будут проводить физкультминутки: гимнастика для глаз, веселые танцы, музыкально-ритмические и музыкально танцевальные упражнения.

Асинхронный режим предусматривает обучение ученика в личном темпе и в удобное для него время.

Оценка будет касаться обоих режимов и включает в себя просмотр учителем письменных работ, оценка проектов и самостоятельных работ, видеоуроков. МОЗ уже ввело введение электронных дневников и журналов, которые родители тоже смогут просматривать для ознакомления со школьной программой и успеваемостью.

Если у детей не будет доступа к электронным ресурсам, то их обучение будет происходить в телефонном режиме. Учитель голосом будет инструктировать и давать подробные разъяснения по учебе.

На период локдауна домашние задания для начальной школы направлены на креативность и создание проектов.

Группа продленного дня меняет формат. Воспитатели будут давать ученикам рекомендации, памятки и видеоматериалы, которые будут интересны и полезны во второй половине дня. Грубо говоря - это программа, что посмотреть и сделать, если родители не нашли тебе занятия, или ребенок сейчас с ними рядом на работе, а они заняты.

Как будет работать начальная школа 1-4 класс во время локдауна 2021

Как известно, локдаун ввели с 8 по 24 января. Полный список ограничений смотрите здесь.

Автор: Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Школа, Образование, Локдаун, дистанционное образование.

Автор:

Телеграф
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