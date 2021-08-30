Осень на носу: смешные картинки и красивые открытки о приближении золотой поры

Вашим друзьям будет приятно получить красивую открытку, сообщающую о приближении осени.

За окном уже похолодало, на деревьях появились первые желтые листья, а небо все чаще затягивает серыми тучами. Это значит, что осень уже практически пришла в Украину, а значит — самое время сообщить об этом друзьям, отправив милую картинку.

"Телеграф" собрал для вас самые милые открытки и картинки об осени, чтобы вам было, что отправить друзьям в первый день сентября.

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Открытки и поздравления с приходом осени

Ранее "Телеграф" писал, какая верхняя одежда будет в тренде этой осенью.