Осень на носу: смешные картинки и красивые открытки о приближении золотой поры
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Вашим друзьям будет приятно получить красивую открытку, сообщающую о приближении осени.
За окном уже похолодало, на деревьях появились первые желтые листья, а небо все чаще затягивает серыми тучами. Это значит, что осень уже практически пришла в Украину, а значит — самое время сообщить об этом друзьям, отправив милую картинку.
"Телеграф" собрал для вас самые милые открытки и картинки об осени, чтобы вам было, что отправить друзьям в первый день сентября.
Открытки и поздравления с приходом осени
Ранее "Телеграф" писал, какая верхняя одежда будет в тренде этой осенью.
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