Осінь на носі: смішні картинки і красиві листівки про наближення золотої пори

Вашим друзям буде приємно отримати гарну листівку, що повідомляє про наближення осені.

За вікном вже похолодало, на деревах з’явилося перше жовте листя, а небо все частіше затягує сірими хмарами. Це означає, що осінь вже практично прийшла в Україну, а значить — саме час повідомити про це друзям, відправивши милу картинку.

"Телеграф" зібрав для вас милі листівки і картинки про осінь, щоб вам було, що відправити друзям в перший день вересня.

Листівки та ппривітання з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені

Раніше "Телеграф" писав, який верхній одяг буде в тренді цієї осені.