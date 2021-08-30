Рус

Осінь на носі: смішні картинки і красиві листівки про наближення золотої пори

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
50
Осінь на носі: смішні картинки і красиві листівки про наближення золотої пори Новина оновлена 30 серпня 2021, 15:32
Привітання з приходом осені

Вашим друзям буде приємно отримати гарну листівку, що повідомляє про наближення осені.

За вікном вже похолодало, на деревах з’явилося перше жовте листя, а небо все частіше затягує сірими хмарами. Це означає, що осінь вже практично прийшла в Україну, а значить — саме час повідомити про це друзям, відправивши милу картинку.

"Телеграф" зібрав для вас милі листівки і картинки про осінь, щоб вам було, що відправити друзям в перший день вересня.

Листівки та ппривітання з приходом осені

Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені
Листівки та поздоровлення з приходом осені

Раніше "Телеграф" писав, який верхній одяг буде в тренді цієї осені.

Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС: яку посаду віддали екс-заступнику Авакова
Політика
Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС: яку посаду віддали екс-заступнику Авакова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС: яку посаду віддали екс-заступнику Авакова
Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС: яку посаду віддали екс-заступнику Авакова
Дата публікації
Категорія
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Дата публікації
Категорія
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Дата публікації
Категорія
Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США: подробиці візиту, який змінили в останній момент
Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США: подробиці візиту, який змінили в останній момент
Дата публікації
Категорія
Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM
Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM