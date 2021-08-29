Прогноз погоды на новую неделю: когда похолодает в Украине

Синоптик предупредил, что на следующей неделе украинцев во всех областях ожидает похолодание

В Украине на грядущей неделе с 30 августа по 5 сентября ожидается снижение температуры воздуха, а в некоторых регионах пройдут дожди и возможен сильный ветер. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика, в ближайшие семь дней погода будет разнообразной.

В первой половине недели, включая 1 сентября, на востоке, юге и в центре еще будет преобладать жаркая погода. Как пояснил Кибальчич, это связано с выносом воздушных масс азиатского происхождения с юго-востока. Температура воздуха днем составит 28-34, ночью – 15-20 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.

Тогда как на западе и севере будет преобладать более прохладная воздушная масса, возможны осадки в виде дождей. Столбики термометров в этих регионах будут достигать +22-27 днем и +12-17 ночью.

Карта Укргидрометцентра на 1 сентября 2021 года. Фото: meteo.gov.ua

С середины и до конца следующей недели, по прогнозам, ожидается существенное похолодание практически по всей территории Украины. Это связано, отмечает Кибальчич, с поступлением более холодного воздуха из районов Скандинавии, Баренцева моря. В эти дни дневные температуры опустятся до 18-23 градусов с отметкой "плюс", а ночные – 10-15 градусов тепла. Кроме того, во всех регионах возможны дожди.

Прогнозируется, что похолодание наступит с четверга, 2 сентября, и будет усиливаться к воскресенью, 5 сентября. Изменение погоды начнется с западных и северных областей, постепенно доходя до юго-востока.

Карта Укргидрометцентра на 2 сентября 2021 года. Фото: meteo.gov.ua

Также синоптик сообщил, что во второй половине недели следует готовиться к ветреной погоде, поскольку будут преобладать северные и северо-западные ветры. Порывы ветра, по прогнозу, будут достигать до 15-20 метров в секунду в отдельные дни.

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