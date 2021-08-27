Укр

Животный принт, кожа и яркие цвета: тренды верхней одежды на осень 2021

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Животный принт, кожа и яркие цвета: тренды верхней одежды на осень 2021 Новость обновлена 27 августа 2021, 13:21
Тренды верхней одежды 2021. Фото pexels

Андре Тан рассказал о трендах и тенденциях в осенней верхней одежде в 2021 году.

Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал тренды сезона осень-зима 2021-2022, рассказал, что будет модно носить осенью 2021 из верхней одежды.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Модные тенденции верхней одежды на осень 2021:

  • Кожаный жакет

Модельер советует выбирать удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.

Кожаный жакет
Кожаный жакет
  • Яркий плащ-дождевик
Яркий плащ-дождевик
Яркий плащ-дождевик
  • Кейп

Антре Тан отмечает, что это прекрасная нейтральная базовая вещь, которая сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом.

Кейп
Кейп
  • Пальто с мягкой линией плеча

Модельер советует обратить внимание на длину миди.

Пальто с мягкой линией плеча
Пальто с мягкой линией плеча
  • Животный принт

Совет от дизайнера: если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков.

Верхняя одежда с животным принтом
Верхняя одежда с животным принтом
  • Кожаный тренч

Тренч не выходит из моды уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы.

Кожаный тренч
Кожаный тренч

Ранее, "Телеграф писал, что Андре Тан разрушил главные модные мифы, которые необходимо разрушить уже сегодня.

Украинский Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Мир
Украинский Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Украинский Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Дата публикации
Категория
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Дата публикации
Категория
Зеленский смог завершить проблемный полет до Кишинева: подробности
Зеленский смог завершить проблемный полет до Кишинева: подробности
Дата публикации
Категория
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона