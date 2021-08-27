Животный принт, кожа и яркие цвета: тренды верхней одежды на осень 2021
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Андре Тан рассказал о трендах и тенденциях в осенней верхней одежде в 2021 году.
Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал тренды сезона осень-зима 2021-2022, рассказал, что будет модно носить осенью 2021 из верхней одежды.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Модные тенденции верхней одежды на осень 2021:
- Кожаный жакет
Модельер советует выбирать удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.
- Яркий плащ-дождевик
- Кейп
Антре Тан отмечает, что это прекрасная нейтральная базовая вещь, которая сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом.
- Пальто с мягкой линией плеча
Модельер советует обратить внимание на длину миди.
- Животный принт
Совет от дизайнера: если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков.
- Кожаный тренч
Тренч не выходит из моды уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы.
Ранее, "Телеграф писал, что Андре Тан разрушил главные модные мифы, которые необходимо разрушить уже сегодня.
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