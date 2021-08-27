Животный принт, кожа и яркие цвета: тренды верхней одежды на осень 2021

Андре Тан рассказал о трендах и тенденциях в осенней верхней одежде в 2021 году.

Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал тренды сезона осень-зима 2021-2022, рассказал, что будет модно носить осенью 2021 из верхней одежды.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Модные тенденции верхней одежды на осень 2021:

Кожаный жакет

Модельер советует выбирать удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.

Кожаный жакет

Яркий плащ-дождевик

Яркий плащ-дождевик

Кейп

Антре Тан отмечает, что это прекрасная нейтральная базовая вещь, которая сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом.

Кейп

Пальто с мягкой линией плеча

Модельер советует обратить внимание на длину миди.

Пальто с мягкой линией плеча

Животный принт

Совет от дизайнера: если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков.

Верхняя одежда с животным принтом

Кожаный тренч

Тренч не выходит из моды уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы.

Кожаный тренч

Ранее, "Телеграф писал, что Андре Тан разрушил главные модные мифы, которые необходимо разрушить уже сегодня.