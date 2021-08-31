З Днем знань: красиві картинки і привітання з 1-м вересня
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У День знань варто привітати не тільки учнів, а й їхніх батьків, а також вчителів.
Уже завтра настане найголовніше свято для кожного школяра — День знань. У цей день учні знову сядуть за парти і будуть гризти граніт науки. Це хвилюючий і одночасно святковий день. "Телеграф" зібрав для вас листівки і поздоровлення до 1-го вересня, щоб ви могли привітати своїх дітей з цим світлим святом.
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Листівки з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
З першим вересня вітаю!
Все неначе в перший раз:
Діти в школу завітають,
Знову друзі, уроки, клас!
Дітям дванадцяток бажаю,
А батькам — терпіння.
Тож втішайтесь і радійте
В цю пору осінню!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любовʼю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
Раніше "Телеграф" публікував красиві листівки, картинки і привітання з настанням осені.
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