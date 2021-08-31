З Днем знань: красиві картинки і привітання з 1-м вересня

У День знань варто привітати не тільки учнів, а й їхніх батьків, а також вчителів.

Уже завтра настане найголовніше свято для кожного школяра — День знань. У цей день учні знову сядуть за парти і будуть гризти граніт науки. Це хвилюючий і одночасно святковий день. "Телеграф" зібрав для вас листівки і поздоровлення до 1-го вересня, щоб ви могли привітати своїх дітей з цим світлим святом.

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Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

Привітання з 1 вересня

З першим вересня вітаю!

Все неначе в перший раз:

Діти в школу завітають,

Знову друзі, уроки, клас!

Дітям дванадцяток бажаю,

А батькам — терпіння.

Тож втішайтесь і радійте

В цю пору осінню!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любовʼю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

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