З першим днем осені: листівки і привітання з приходом сезону золотого листя і теплих пледів

Настає пора фотосесій в золотому листі і посиденьок в затишних кафе з чашкою ароматного чаю.

Сьогодні настав не тільки перший день нового місяця, а й перший день нового сезону. Час діставати теплі пледи, запасатися какао і освоювати рецепти ароматної випічки, адже прийшла осінь. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки і привітання з приходом осені.

Картинки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Листівки з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Вітаю з першим днем осені. Хай живе пора чарівності очей і ностальгії для душі. Нехай ця осінь яскравими фарбами малює твоє щастя, нехай в променях осіннього сонця ніжиться твоє серце, нехай для тебе повіє вітер добрих змін.

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Вітаю з першим днем осені, з часом останнього привіту від сонячного тепла і аромату квітів. Бажаю цю осінь почати з чистого аркуша, наповнити її історію чудовим настроєм, красою душі і серця щастям.

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Вітаю з Першим днем осені. Нехай у казку перетворяться дні сріблястою павутини і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості і відчуттям справжньої свободи наповниться душа твоя, хай серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.

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Вітаю з Першим днем осені і від душі бажаю, щоб для тебе завжди світило яскраве сонце, щоб у твоєму серці таїлися прекрасні почуття любові і натхнення, а також непередавані відчуття свободи, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, яскравою, барвистою і незабутньою.

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