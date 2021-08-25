"Готовится легко, съедается быстро": Валентина Хамайко поделилась рецептом немецкого сливового пирога

Для пирога вам понадобится молоко, мука, яйца, сливочное масло и сахар.

В сезон слив актуальным становится вопрос, что же приготовить из сладких фруктов. Мы уже делились с вами рецептом маринованных слив, а теперь расскажем, как приготовить немецкий сливовый пирог.

Простым рецептом поделилась на своей странице в Instagram телеведущая Валентина Хамайко.

Рецепт немецкого сливового пирога

Ингредиенты:

Тесто:

мука 200 г

разрыхлитель 5 г

масло 50 г

молоко 125 мл

сахар 80 г

ванильный сахар 10 г

яйца 2 шт

щепотка соли

Начинка:

10 слив

1 ст л сахара + 1/2 ч л корицы

Посыпка:

50 г сахара

50 г масла

80 г муки

Способ приготовления:

Масло взбить с сахаром и постепенно добавить яйца. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем и вымесить венчиком. Тесто выложить в форму. Сверху выложить нарезанные дольками сливы. Затем перетереть вместе все ингредиенты для посыпки и посыпать ею сливы. Выпекать на 180 градусах 35-40 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт популярного сливового пирога из The New York Times