"Готовится легко, съедается быстро": Валентина Хамайко поделилась рецептом немецкого сливового пирога
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читать на украинском
- Автор
- 23
Для пирога вам понадобится молоко, мука, яйца, сливочное масло и сахар.
В сезон слив актуальным становится вопрос, что же приготовить из сладких фруктов. Мы уже делились с вами рецептом маринованных слив, а теперь расскажем, как приготовить немецкий сливовый пирог.
Простым рецептом поделилась на своей странице в Instagram телеведущая Валентина Хамайко.
Рецепт немецкого сливового пирога
Ингредиенты:
Тесто:
- мука 200 г
- разрыхлитель 5 г
- масло 50 г
- молоко 125 мл
- сахар 80 г
- ванильный сахар 10 г
- яйца 2 шт
- щепотка соли
Начинка:
- 10 слив
- 1 ст л сахара + 1/2 ч л корицы
Посыпка:
- 50 г сахара
- 50 г масла
- 80 г муки
Способ приготовления:
- Масло взбить с сахаром и постепенно добавить яйца. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
- Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем и вымесить венчиком.
- Тесто выложить в форму. Сверху выложить нарезанные дольками сливы.
- Затем перетереть вместе все ингредиенты для посыпки и посыпать ею сливы.
- Выпекать на 180 градусах 35-40 минут.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт популярного сливового пирога из The New York Times
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-