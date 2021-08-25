Укр

"Готовится легко, съедается быстро": Валентина Хамайко поделилась рецептом немецкого сливового пирога

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
23
"Готовится легко, съедается быстро": Валентина Хамайко поделилась рецептом немецкого сливового пирога Новость обновлена 25 августа 2021, 14:34
Немецкий сливовый пирог. Фото Marilesya

Для пирога вам понадобится молоко, мука, яйца, сливочное масло и сахар.

В сезон слив актуальным становится вопрос, что же приготовить из сладких фруктов. Мы уже делились с вами рецептом маринованных слив, а теперь расскажем, как приготовить немецкий сливовый пирог.

Простым рецептом поделилась на своей странице в Instagram телеведущая Валентина Хамайко.

Рецепт немецкого сливового пирога

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука 200 г
  • разрыхлитель 5 г
  • масло 50 г
  • молоко 125 мл
  • сахар 80 г
  • ванильный сахар 10 г
  • яйца 2 шт
  • щепотка соли

Начинка:

  • 10 слив
  • 1 ст л сахара + 1/2 ч л корицы

Посыпка:

  • 50 г сахара
  • 50 г масла
  • 80 г муки

Способ приготовления:

  1. Масло взбить с сахаром и постепенно добавить яйца. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
  2. Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем и вымесить венчиком.
  3. Тесто выложить в форму. Сверху выложить нарезанные дольками сливы.
  4. Затем перетереть вместе все ингредиенты для посыпки и посыпать ею сливы.
  5. Выпекать на 180 градусах 35-40 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт популярного сливового пирога из The New York Times

В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Новости США
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС