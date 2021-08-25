Укр

"Украинские оливки": топ-3 рецепта маринованных слив

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
5
"Украинские оливки": топ-3 рецепта маринованных слив Новость обновлена 25 августа 2021, 14:05
Как мариновать сливы на зиму

Топ-3 проверенных рецепта приготовления маринованных слив.

Маринованные сливы – отличный гарнир к мясу, а еще их можно подавать и просто как закуску. Также такие сливы отлично подойдут как заправка для овощных и мясных рагу, соусов и подлив, сборной мясной солянки или супа харчо. 

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя рецептами приготовления маринованных слив: на зиму, с чесноком и быстрый закусочный вариант.

Маринованные сливы

Ингредиенты:

  • сливы (венгерка, чернослив) 2,5 кг
  • сахар 500 г
  • коньяк 10 ст.л.
  • уксус 9% 125 мл
  • перец душистый горошком 1 ст.л.
  • гвоздика 1 ст.л.
  • кардамон 1 ч.л.
  • корица 1 ч.л.

Приготовление:

В сухие стерилизованные банки (0,7 л) уложить по 3 бутона гвоздики и по 3 горошины душистого перца. Каждую банку плотно заполнить половинками слив без косточек. Залить кипятком и накрыть крышками. Оставить на 10 минут.

Воду слить в кастрюлю, добавить сахар, корицу, кардамон и уксус. Довести до кипения и прокипятить 3 минуты. В каждую банку влить по две столовые ложки коньяка.

Банки заполнить горячим маринадом, закрыть плотно крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить до полного остывания.

Маринованные сливы с чесноком

Ингредиенты:

  • 2–2,5 кг темных плотных слив
  • 3 головки чеснока
  • 200 г коричневого сахара
  • 100 мл красного винного уксуса
  • 3 бутона гвоздики
  • по 6 горошин душистого и розового перца
  • 1 ст. л. морской нейодированной соли

Приготовление:

У каждой сливы сделайте сбоку надрез и выньте косточку. Чеснок разберите на зубчики и очистите. Вложите в каждую сливу на место косточки зубчик чеснока. Уложите сливы в стерилизованные банки.

Вскипятите 800 мл воды с сахаром, солью, уксусом и пряностями. Залейте горячим маринадом сливы и оставьте на 8 ч. Затем слейте маринад, еще раз вскипятите его и снова залейте сливы. Закройте банки. Сливы будут готовы через 7 дней.

Быстрый закусочный вариант маринования слив

Ингредиенты:

  • сливы угорка 1/2 кг
  • оливковое масло 100 г
  • винный уксус 3 ч. л.
  • прованские травы 1 ст. л.
  • душистый перец 4 горошины
  • черный и красный перец молотый по вкусу
  • зерна горчицы 1 ст. л.
  • семена кориандра 1 ч. л.
  • 3 веточки петрушки
  • 2 веточки кинзы
  • соль щепотка

Приготовление:

Вымытую сливу освобождаем от косточек, разрезаем на 4 части. Специи измельчаем и заливаем оливковым маслом.

В контейнер, который мы поставим в холодильник, выкладываем сливы, заливаем маслом со специями, перемешиваем, чтобы вкусы и ароматы распределились равномерно.

Засыпаем мелко порубленной зеленью, закрываем и ставим в холодильник на сутки. На следующий день пробуем и угощаем.

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить лечо на зиму: топ-3 рецепта.

Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Украина
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)