"Украинские оливки": топ-3 рецепта маринованных слив

Топ-3 проверенных рецепта приготовления маринованных слив.

Маринованные сливы – отличный гарнир к мясу, а еще их можно подавать и просто как закуску. Также такие сливы отлично подойдут как заправка для овощных и мясных рагу, соусов и подлив, сборной мясной солянки или супа харчо.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя рецептами приготовления маринованных слив: на зиму, с чесноком и быстрый закусочный вариант.

Маринованные сливы

Ингредиенты:

сливы (венгерка, чернослив) 2,5 кг

сахар 500 г

коньяк 10 ст.л.

уксус 9% 125 мл

перец душистый горошком 1 ст.л.

гвоздика 1 ст.л.

кардамон 1 ч.л.

корица 1 ч.л.

Приготовление:

В сухие стерилизованные банки (0,7 л) уложить по 3 бутона гвоздики и по 3 горошины душистого перца. Каждую банку плотно заполнить половинками слив без косточек. Залить кипятком и накрыть крышками. Оставить на 10 минут.

Воду слить в кастрюлю, добавить сахар, корицу, кардамон и уксус. Довести до кипения и прокипятить 3 минуты. В каждую банку влить по две столовые ложки коньяка.

Банки заполнить горячим маринадом, закрыть плотно крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить до полного остывания.

Маринованные сливы с чесноком

Ингредиенты:

2–2,5 кг темных плотных слив

3 головки чеснока

200 г коричневого сахара

100 мл красного винного уксуса

3 бутона гвоздики

по 6 горошин душистого и розового перца

1 ст. л. морской нейодированной соли

Приготовление:

У каждой сливы сделайте сбоку надрез и выньте косточку. Чеснок разберите на зубчики и очистите. Вложите в каждую сливу на место косточки зубчик чеснока. Уложите сливы в стерилизованные банки.

Вскипятите 800 мл воды с сахаром, солью, уксусом и пряностями. Залейте горячим маринадом сливы и оставьте на 8 ч. Затем слейте маринад, еще раз вскипятите его и снова залейте сливы. Закройте банки. Сливы будут готовы через 7 дней.

Быстрый закусочный вариант маринования слив

Ингредиенты:

сливы угорка 1/2 кг

оливковое масло 100 г

винный уксус 3 ч. л.

прованские травы 1 ст. л.

душистый перец 4 горошины

черный и красный перец молотый по вкусу

зерна горчицы 1 ст. л.

семена кориандра 1 ч. л.

3 веточки петрушки

2 веточки кинзы

соль щепотка

Приготовление:

Вымытую сливу освобождаем от косточек, разрезаем на 4 части. Специи измельчаем и заливаем оливковым маслом.

В контейнер, который мы поставим в холодильник, выкладываем сливы, заливаем маслом со специями, перемешиваем, чтобы вкусы и ароматы распределились равномерно.

Засыпаем мелко порубленной зеленью, закрываем и ставим в холодильник на сутки. На следующий день пробуем и угощаем.

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