"Украинские оливки": топ-3 рецепта маринованных слив
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Топ-3 проверенных рецепта приготовления маринованных слив.
Маринованные сливы – отличный гарнир к мясу, а еще их можно подавать и просто как закуску. Также такие сливы отлично подойдут как заправка для овощных и мясных рагу, соусов и подлив, сборной мясной солянки или супа харчо.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя рецептами приготовления маринованных слив: на зиму, с чесноком и быстрый закусочный вариант.
Маринованные сливы
Ингредиенты:
- сливы (венгерка, чернослив) 2,5 кг
- сахар 500 г
- коньяк 10 ст.л.
- уксус 9% 125 мл
- перец душистый горошком 1 ст.л.
- гвоздика 1 ст.л.
- кардамон 1 ч.л.
- корица 1 ч.л.
Приготовление:
В сухие стерилизованные банки (0,7 л) уложить по 3 бутона гвоздики и по 3 горошины душистого перца. Каждую банку плотно заполнить половинками слив без косточек. Залить кипятком и накрыть крышками. Оставить на 10 минут.
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар, корицу, кардамон и уксус. Довести до кипения и прокипятить 3 минуты. В каждую банку влить по две столовые ложки коньяка.
Банки заполнить горячим маринадом, закрыть плотно крышками, перевернуть и укутать полотенцем. Оставить до полного остывания.
Маринованные сливы с чесноком
Ингредиенты:
- 2–2,5 кг темных плотных слив
- 3 головки чеснока
- 200 г коричневого сахара
- 100 мл красного винного уксуса
- 3 бутона гвоздики
- по 6 горошин душистого и розового перца
- 1 ст. л. морской нейодированной соли
Приготовление:
У каждой сливы сделайте сбоку надрез и выньте косточку. Чеснок разберите на зубчики и очистите. Вложите в каждую сливу на место косточки зубчик чеснока. Уложите сливы в стерилизованные банки.
Вскипятите 800 мл воды с сахаром, солью, уксусом и пряностями. Залейте горячим маринадом сливы и оставьте на 8 ч. Затем слейте маринад, еще раз вскипятите его и снова залейте сливы. Закройте банки. Сливы будут готовы через 7 дней.
Быстрый закусочный вариант маринования слив
Ингредиенты:
- сливы угорка 1/2 кг
- оливковое масло 100 г
- винный уксус 3 ч. л.
- прованские травы 1 ст. л.
- душистый перец 4 горошины
- черный и красный перец молотый по вкусу
- зерна горчицы 1 ст. л.
- семена кориандра 1 ч. л.
- 3 веточки петрушки
- 2 веточки кинзы
- соль щепотка
Приготовление:
Вымытую сливу освобождаем от косточек, разрезаем на 4 части. Специи измельчаем и заливаем оливковым маслом.
В контейнер, который мы поставим в холодильник, выкладываем сливы, заливаем маслом со специями, перемешиваем, чтобы вкусы и ароматы распределились равномерно.
Засыпаем мелко порубленной зеленью, закрываем и ставим в холодильник на сутки. На следующий день пробуем и угощаем.
Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить лечо на зиму: топ-3 рецепта.
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