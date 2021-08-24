Отличная овощная закуска на зиму: топ-3 рецепта лечо
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Проверенные рецепты приготовления вкусного лечо.
Лечо — отличная овощная закуска на зиму, которую любят миллионы. Уделите немного времени летом для приготовления этого блюда и вкус самой теплой поры года останется с Вами и зимой, когда Вы откроете баночку заготовленного лечо.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя простыми рецептами приготовления лечо: из кабачков и болгарского перца, в мультиварке и морковью.
Лечо из кабачков и болгарского перца
Ингредиенты:
- кабачки 0,5 кг.
- помидоры 0,5 кг.
- перец болгарский 0,5 кг.
- морковь 250 гр.
- лук репчатый 100 гр.
- чеснок 1 зубчик
- масло растительное 75 мл.
- уксус 9 мл.
- соль 15 гр.
- сахар 0,5 ст.л.
Приготовление:
Морковь режем тонкой соломкой, лук полукольцами, кабачки – брусочками, болгарский перец – соломкой, среднего размера. С помидор снимаем кожицу, предварительно сделав в каждой помидоре надрезы и ошпарив кипятком. После этого измельчаем помидоры в блендере или с помощью мясорубки.
Кастрюлю ставим на средний огонь, вливаем часть растительного масла, на котором до мягкости доводим лук и морковь. Затем добавляем растительное масло при необходимости, брусовки болгарского перца и кабачков, солим и тушим примерно 5 минут.
Через 5 минут добавляем кашицу из помидоров, измельченный через пресс чеснок и сахарный песок. Продолжаем тушить блюдо. Через 15 минут добавляем в лечо уксус и тушим содержимое кастрюли еще 5 минут.
Приготовленные овощи отправляем в заранее простерилизованные банки, накрываем их крышками и ставим их в перевернутом виде и накрыв при этом их одеялом. Даем им полностью остыть.
Лечо в мультиварке
Ингредиенты:
- Красный сладкий перец — 4 шт.
- Оранжевый перец — 3 шт.
- Зеленый сладкий перец — 1 шт.
- помидоры – 3 шт.
- Каперсы — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Маслины — 20 шт.
- Петрушка — 4 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление:
Сладкий перец и помидоры вымыть, затем хорошо обсушить бумажным полотенцем. Чеснок очистить. Перец разрезать на половинки, удалить семена. Перец нарезать соломкой. Помидоры разрезать на половинки и удалить серединку с семенами. Оставшуюся мякоть нарезать полосками. Чеснок раздавить.
В мультиварке разогреть масло, положить чеснок и в режиме «Жарка» обжарить 1 мин. Добавить перцы, посолить, поперчить и перемешать. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 2 часа.
Петрушку промыть, измельчить, перемешать с каперсами, маслинами и добавить в мультиварку. Поставить лечо на режим «Подогрев». Минут через десять выложить закуску в сервировочную миску и дать немного остыть.
Лечо с морковью на зиму
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг
- помидор среднего размера – 3 кг
- растительное масло (лучше оливковое) – 200 мл
- сахар – 150 г
- красный винный уксус – 0,25 стакана
- соль – 2 ст. л.
- сладкий перец – 2 кг
Приготовление:
Морковь очистить и натереть на крупной терке. Перцы вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину. Мякоть нашинковать широкой соломкой. Помидоры для лечо вымыть, опустить на 1 мин. в кипящую воду, затем откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Снять с помидоров кожицу. Мякоть измельчить в пюре.
В большую кастрюлю поместить томатное пюре и тертую морковь. Довести до кипения, добавить масло, сахар и соль. Хорошо перемешать и варить на среднем огне, время от времени помешивая, 30 мин.
В кастрюлю с овощами добавить нарезанный перец. Аккуратно перемешать и готовить лечо на слабом огне 20 мин. Периодически помешивать, чтобы овощи не пригорели.
Влить в кастрюлю с лечо уксус и перемешать ложкой. Снять с огня. Разложить горячее лечо с морковью по сухим стерилизованным банкам и накрыть крышками (не закатывать!).
В большой емкости вскипятить воду. Осторожно поместить внутрь банки с лечо и стерилизовать 5 мин. Переставить банки с лечо на стол, накрыть пледом и оставить на 24 ч.
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