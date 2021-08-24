Быстрый пирог, медовик и рулетики: рецепты самой вкусной выпечки к Ореховому Спасу

Ореховый Спас традиционно празднуют в конце лета, 29 августа.

В воскресенье, 29 августа, православные верующие празднуют Третий Спас, который еще называют Ореховым. Праздник отмечается после Первого (Медового) и Второго (Яблочного) Спасов.

Ореховый Спас установленный церковью в честь перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Ореховым он называется потому, что в это время созревали лесные орехи, и их можно было заготавливать и освящать в храмах. Как правило, прихожане заключали в свои корзины различного вида орехи, однако не возбранялось добавлять и яблоки, мед и даже овощи.

На Ореховый Спас грех не приготовить вкусные десерты с орехами. "Телеграф" делится с вами простыми рецептами быстрого пирога, медовика и сладких рулетиков с орехами, которые будут по вкусу всем членам семьи, особенно детям.

Быстрый пирог с грецкими орехами

Ингредиенты:

140 граммов 82.5% сливочного масла

180 граммов сахара

1 яйцо

5 граммов ванильного сахара

7 граммов разрыхлителя

280 граммов муки

100 граммов сметаны

Быстрый пирог с грецкими орехами

Приготовление:

Основа пирога:

Сливочное масло выложить в сотейник и поставить на плиту. Дождаться пока масло полностью растопится.

Варить масло пока оно не станет сильно кипеть и пениться (10-15 минут). Масло должно стать темного цвета.

К растопленному маслу добавить сахар и перемешать. Дать массе немного остыть.

После остывания массы добавить одно яйцо и ванильный сахар.

Взбивать на высокой скорости, до образования пышной массы. Добавить сметану.

В массу просеять муку и разрыхлитель.

Тесто должно получится довольно мягким, густым и гладким.

Начинка:

Жареные грецкие орехи мелко порубить ножом, добавить корицу и сахар.

Выложить половину теста и распределить лопаткой по форме. Сверху выложить половину начинки.

Выложить оставшееся тесто и присыпать начинкой.

Выпекать при 170 С. Время выпечки зависит от вашей формы. Оно может варьироваться от 40-60 минут.

Медовый торт с орехами

Медовый торт с орехами

Ингредиенты:

200 гр. сахара

100 гр. сливочного масла

2 столовые ложки жидкого меда

2 яйца

1 чайная ложка соды

300-400 гр. муки

Для крема:

300 гр. сливочного масла

1 банка сгущенного молока

100 гр. грецких орехов

Шоколадная глазурь:

3 ст.л. какао-порошка

3 ст.л. сахара

3 ст.л. молока

1,5 ст.л. рафинированного растительного масла

Приготовление:

Чтобы приготовить Медовый торт с орехами, нужно на водяную баню установить кастрюльку. Положить в нее масло, всыпать сахар и влить мед. Помешивая, нагревать смесь до однородности. Сахар должен частично раствориться. Добавить соду и энергично перемешать массу в течение 1 минуты.

Снять кастрюльку, по одному добавить яйца, хорошо размешивая. Постепенно всыпать муку, постоянно перемешивая смесь сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно быть не твердым. Сформировать шар и переложить на тарелку. Убрать на холод на 30 минут.

Затем разделить тесто на 10 равных частей и раскатать их в тонкие круглые пласты. Перенести раскатанное тесто на смазанный растительным маслом противень. Наколоть вилкой. Выпекать коржи для Медового торта при температуре 200 градусов в течение 3-5 минут до коричневого цвета.

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Снимать горячие медовые коржи на большую доску, обрезать по форме будущего торта медовик. Коржи уложить стопкой друг на друга и полностью остудить. Обрезки от коржей сохранить. Затем измельчить их в мелкую крошку для посыпки торта.

Пока коржи остываю, нужно приготовить крем для Медового торта.

Чтобы приготовить крем для Медового торта (медовика), нужно измельчить орехи в не очень мелкую крошку. Сливочное масло комнатной температуры взбить до пышности. Затем небольшими порциями ввести сгущенку. В самом конце добавить ореховую крошку и перемешать до однородности.

Готовим крем:

Остывшие медовые коржи прослоить кремом, кроме верхнего. Уложить коржи с кремом друг на друга, формируя торт. Остатками крема обмазать бока торта и аккуратно обсыпать крошкой от коржей.

Верх Медового торта залить шоколадной глазурью.

Готовим шоколадную глазурь:

В кастрюльке смешать сахар и какао. Добавить молоко, перемешать до однородности. Влить масло, снова перемешать. Поставить на средний огонь и, помешивая, дать закипеть. Поварить до того, как смесь начнет густеть. Сразу снять с огня, дать немного остыть и залить верх торта.

Дать торту настояться сначала несколько часов при комнатной температуре, затем поместить в холодильник минимум на ночь.

Медовые рулетики с орехами

Медовые рулетики с орехами

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.

сахар — 250 г

маргарин или сливочное масло — 200 г

мед — 2 ст.л.

сода гашенная в лимонной кислоте — 1 ч.л.

мука — 4-5 ст.

Для начинки:

грецкие орехи

сахар

масло растительное

Приготовление:

Яйца растираем с сахарным песком. Маргарин или сливочное масло нарезаем на кусочки. Смешиваем с небольшим количеством муки. С помощью ножа или руками растираем масло и муку в крошку. Затем соединяем с яично-сахарной смесью. Перемешиваем до однородной массы. Добавляем мед. Соду гасим в лимонной кислоте. Все ингредиенты перемешиваем. Всыпаем еще муку и замешиваем тесто. Тесто не липнет к рукам и хорошо раскатывается. Отправляем тесто в холодильник на 30 минут. Грецкие орехи измельчаем с помощью кухонного ножа. Всыпаем в орехи 2-3 ст.л. сахара. Перемешиваем. Тесто вынимаем из холодильника. Раскатываем в тонкий пласт. С помощью кулинарной кисточки смазываем пласт растительным маслом. Посыпаем смесью орехов с сахаром. Сворачиваем в плотный рулет. Затем рулет нарезаем на одинаковые кусочки нужным вам размером. Выкладываем подготовленные для выпекания рулетики на противень, смазанный маслом. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-30 минут.