Рецепт сливового пирога из The New York Times: почему все сходят с ума по этой выпечке

Каждый год в конце лета-начале осени с наступлением сезона слив очередную волну популярности переживает рецепт сливового пирога из The New York Times. Мы расскажем, чем он так знаменит и, конечно же, дадим рецепт.

Сливовый пирог из The New York Times: история успеха

Рецепт, пожалуй, самого популярного в мире сливового пирога впервые был опубликован на страницах газеты The New York Times. Он вышел в колонке кулинарного обозревателя Times Мэриан Бэррос в 1983 году. Простые ингредиенты и легкость в приготовлении очень понравились американским домохозяйкам и они требовали перепечатывать рецепт каждый год, снова и снова.

В конце-концов, редакторам это надоело и они решили напечатать легендарный рецепт крупным шрифтом в пунктирной рамке, предложив желающим вырезать его и сохранить на память. В последний раз рецепт появился в газете в 1989 году.

Сливовый пирог из The New York Times: пошаговый рецепт

Ингредиенты

(на форму Ø22 см):

2 яйца

175 г сахара

150 г муки

100 г сливочного масла

8-10 слив

1 ч.л разрыхлителя

1 ч.л молотой корицы

щепотка соли

Способ приготовления:

В миске смешиваем размягченное сливочное масло и 150 г сахара. Хорошо это все растираем. Вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и снова перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем лопаткой достаточно густое, но мягкое тесто. Сливы моем, разрезаем пополам и удаляем косточку. Форму с высоким бортиком застилаем пергаментом или фольгой, а неразъемную форму смазываем сливочным маслом. Выливаем тесто и выкладываем половинки слив срезом вверх, чтобы при выпекании они карамелизировались и тесто не впитывало сок. Оставшиеся 25 г сахара смешиваем с корицей и посыпаем пирог сверху. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180°C.

Видео: Bene Gusto

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