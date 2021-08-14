Рецепт сливового пирога из The New York Times: почему все сходят с ума по этой выпечке

Каждый год в конце лета-начале осени с наступлением сезона слив очередную волну популярности переживает рецепт сливового пирога из The New York Times. Мы расскажем, чем он так знаменит и, конечно же, дадим рецепт.
Рецепт, пожалуй, самого популярного в мире сливового пирога впервые был опубликован на страницах газеты The New York Times. Он вышел в колонке кулинарного обозревателя Times Мэриан Бэррос в 1983 году. Простые ингредиенты и легкость в приготовлении очень понравились американским домохозяйкам и они требовали перепечатывать рецепт каждый год, снова и снова.
В конце-концов, редакторам это надоело и они решили напечатать легендарный рецепт крупным шрифтом в пунктирной рамке, предложив желающим вырезать его и сохранить на память. В последний раз рецепт появился в газете в 1989 году.
Ингредиенты
(на форму Ø22 см):
Способ приготовления:
Видео: Bene Gusto
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