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День знаний: самые смешные приколы, мемы, картинки и шутки о 1 сентября и школе

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
День знаний: самые смешные приколы, мемы, картинки и шутки о 1 сентября и школе Новость обновлена 30 августа 2021, 19:12
Приколы про школу

"Телеграф" собрал подборку смешных приколов о школе.

Закончилось лето и пришла та самая "золотая" пора. И пока "рабочие" люди просто наблюдают очередную смену времени года, то школьники готовятся к новому учебному году, который начинается как раз 1 сентября.

Стоит отметить, что для одних День знаний — это праздник, а для других — просто кошмар и прощание с летом, бездельем и теплыми вечерами. Однако очень часто больше "страдают" как раз взрослые, которым придется помогать своим чадам делать уроки.

Поэтому 1 сентября, или День знаний всегда наполнен различными шутками и мемами о том, как школьники и их родители встречают начало нового учебного года. 

"Телеграф" составил для вас небольшую подборку самых смешных картинок, которые перенесут вас в школьные годы и наверняка поднимут вам настроение.

Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
Приколы о 1 сентября
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