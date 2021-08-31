День знаний: самые смешные приколы, мемы, картинки и шутки о 1 сентября и школе
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"Телеграф" собрал подборку смешных приколов о школе.
Закончилось лето и пришла та самая "золотая" пора. И пока "рабочие" люди просто наблюдают очередную смену времени года, то школьники готовятся к новому учебному году, который начинается как раз 1 сентября.
Стоит отметить, что для одних День знаний — это праздник, а для других — просто кошмар и прощание с летом, бездельем и теплыми вечерами. Однако очень часто больше "страдают" как раз взрослые, которым придется помогать своим чадам делать уроки.
Поэтому 1 сентября, или День знаний всегда наполнен различными шутками и мемами о том, как школьники и их родители встречают начало нового учебного года.
"Телеграф" составил для вас небольшую подборку самых смешных картинок, которые перенесут вас в школьные годы и наверняка поднимут вам настроение.
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